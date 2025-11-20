Haberler

Sınır kapısında zirai ilaç kalıntısı bulunan 6 ton mandalina imha edildi

Sınır kapısında zirai ilaç kalıntısı bulunan 6 ton mandalina imha edildi
Güncelleme:
Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda yapılan denetimlerde Mersin'den Gürcistan'a gönderilmek istenen 6,1 ton mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edildi. Ürünlerin imha edildiğini açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı, o anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

  • Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda Mersin'den Gürcistan'a gönderilmek istenen 6,1 ton mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edildi.
  • Zirai ilaç kalıntısı bulunan mandalinalar imha edildi.
  • Sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.

Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda yapılan denetimlerde Mersin'den Gürcistan'a gönderilmek istenen 6,1 ton mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu ürünlerin imha edildiği ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

İMHA SÜRECİ KAMERADA

Öte yandan bakanlık, ilgili açıklamasında mandalinaların imha edildiği anlara ilişkin görüntülere de yer verdi. Görüntülerde, boş bir araziye taşınan kamyonlarca mandalinanın iş makinaları ile ezildiği görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (20)

Haber YorumlarıMustafa TekkaleMMM:

Bizim yediklerimiz kimbilir nasıl.

Yorum Beğen395
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerdi Kerim:

Bizi boşverrrrrr. Biz ne olsa yeriz. Zakkumu da yeriz, zıkkımı da yeriz . Bize bir şey olmaz deriz, Ama en problemli toplumlardan biriyiz

yanıt87
yanıt0
Haber YorumlarıHasan Turk:

Chp li beledıye dokmuş akp trollerı yayın yapıyor

yanıt17
yanıt20
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bunu zehirlenme haberleri sonunda yapmaları manidar yoksa kimbilir bu mandalinaları salı pazarındamı cuma pazarındamı yoksa perşembe pazarındamı satarlardı bilinmez

Yorum Beğen218
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Artik dogaya, insanliga, hayvan alemine dogru durust, ahlaki varsa imanli hizmet Edin..Baska turlu Kurtulus yok.

Yorum Beğen157
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Yediklerimiz hastanelerin dolu olma sebebi

Yorum Beğen151
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Hepsinde var zaten

Yorum Beğen127
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
