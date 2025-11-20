Sınır kapısında zirai ilaç kalıntısı bulunan 6 ton mandalina imha edildi

Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda yapılan denetimlerde Mersin'den Gürcistan'a gönderilmek istenen 6,1 ton mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu ürünlerin imha edildiği ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

İMHA SÜRECİ KAMERADA

Öte yandan bakanlık, ilgili açıklamasında mandalinaların imha edildiği anlara ilişkin görüntülere de yer verdi. Görüntülerde, boş bir araziye taşınan kamyonlarca mandalinanın iş makinaları ile ezildiği görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;