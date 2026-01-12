Haberler

Doğan: "Tarım işçisi yevmiyeleri üzerine yanıltıcı paylaşımlara itibar edilmemelidir"

Doğan: 'Tarım işçisi yevmiyeleri üzerine yanıltıcı paylaşımlara itibar edilmemelidir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2026 yılı brüt asgari ücretinin ardından tarım sektöründeki işçilerin yevmiyelerinin hesaplanmasını değerlendirerek, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, işçilerin yevmiyelerinin asgari ücretin yirmi altıda biri olarak bin 270 TL hesaplandığını belirterek, "Kamuoyuna yanlış ve tek taraflı bilgi yayan sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemeli" dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2026 yılı brüt asgari ücretinin Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmasının ardından tarım sektöründe çalışan işçilerin yevmiyelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede bulundu. Doğan, "Mevzuat gereği tarım sektöründe çalışan işçilerin yevmiyeleri de otomatik olarak belirlenmektedir. Bu yıl açıklanan brüt asgari ücretin yirmi altıda biri bin 270 TL olarak hesaplanmış olup, bu tutara ayrıca yüzde 13 budama ücreti ilave edilerek ödeme yapılacaktır" diye konuştu.

Üreticilerin son yıllarda ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Doğan, "Çiftçilerimiz 2025 yılı içerisinde soğan, patates, karpuz, kavun, domates, biber ve marul gibi ürünlerden yeterli gelir elde edemedi. Buğday, ayçiçeği ve soya gibi ürünlerde aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle ciddi verim kayıpları yaşandı. Pamuk uzun süredir üreticiye ekonomik kazanç sağlamadı, şeftali, narenciye ve benzeri ürünler ise don zararından olumsuz etkilendi" şeklinde konuştu.

Mevcut tabloya dikkat çeken Doğan, üreticilerin mevcut borçlarını dahi yeni borçlar altına girerek ödemeye çalıştığını vurgulayarak, "Üreticilerimiz bugün ciddi bir ekonomik çıkmazla karşı karşıyadır. Bu şartlar altında kimsenin çiftçilerimizi haksız ithamlarla hedef göstermemesi, onları daha da zorlayacak açıklamalardan kaçınması ve herkesin konuya gerekli duyarlılıkla yaklaşması son derece önemlidir. Tarım işçilerine ilişkin protokol, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından hazırlanmış olup, yeni göreve başlayacak Adana Valimize sunulacak ve Valiliğimiz başkanlığında kamuoyuna resmi olarak ilan edilecektir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara da dikkat çeken Doğan, "Kamuoyuna yanlış ve tek taraflı bilgi yayan sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerekmektedir" diyerek sözlerini tamamladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti

Belediye başkanının kürsüden kullandığı ifadeye büyük tepki var
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket

Arda'dan kupa törenine damga vuran hareket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare