Doğan: 'Tarım işçisi yevmiyeleri üzerine yanıltıcı paylaşımlara itibar edilmemelidir'

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, işçilerin yevmiyelerinin asgari ücretin yirmi altıda biri olarak bin 270 TL hesaplandığını belirterek, "Kamuoyuna yanlış ve tek taraflı bilgi yayan sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemeli" dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2026 yılı brüt asgari ücretinin Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmasının ardından tarım sektöründe çalışan işçilerin yevmiyelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede bulundu. Doğan, "Mevzuat gereği tarım sektöründe çalışan işçilerin yevmiyeleri de otomatik olarak belirlenmektedir. Bu yıl açıklanan brüt asgari ücretin yirmi altıda biri bin 270 TL olarak hesaplanmış olup, bu tutara ayrıca yüzde 13 budama ücreti ilave edilerek ödeme yapılacaktır" diye konuştu.

Üreticilerin son yıllarda ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Doğan, "Çiftçilerimiz 2025 yılı içerisinde soğan, patates, karpuz, kavun, domates, biber ve marul gibi ürünlerden yeterli gelir elde edemedi. Buğday, ayçiçeği ve soya gibi ürünlerde aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle ciddi verim kayıpları yaşandı. Pamuk uzun süredir üreticiye ekonomik kazanç sağlamadı, şeftali, narenciye ve benzeri ürünler ise don zararından olumsuz etkilendi" şeklinde konuştu.

Mevcut tabloya dikkat çeken Doğan, üreticilerin mevcut borçlarını dahi yeni borçlar altına girerek ödemeye çalıştığını vurgulayarak, "Üreticilerimiz bugün ciddi bir ekonomik çıkmazla karşı karşıyadır. Bu şartlar altında kimsenin çiftçilerimizi haksız ithamlarla hedef göstermemesi, onları daha da zorlayacak açıklamalardan kaçınması ve herkesin konuya gerekli duyarlılıkla yaklaşması son derece önemlidir. Tarım işçilerine ilişkin protokol, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından hazırlanmış olup, yeni göreve başlayacak Adana Valimize sunulacak ve Valiliğimiz başkanlığında kamuoyuna resmi olarak ilan edilecektir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara da dikkat çeken Doğan, "Kamuoyuna yanlış ve tek taraflı bilgi yayan sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerekmektedir" diyerek sözlerini tamamladı. - ADANA