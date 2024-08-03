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İmamoğlu, "6 ayda 42 milyar TL zarar ettiler" demişti! Ziraat Bankası ve Halkbank'tan açıklama geldi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Ziraat Bankası ve Halk Bankası 6 ayda 42 milyar TL zarar etti. Buna rağmen 6 milyar liralık 'reklam harcaması' yapıyorlar." sözleri sonrası iddiaların odağındaki iki bankadan İmamoğlu'na yalanlama geldi. Ziraat Bankası, kar eden bankalar arasında yer aldıklarını ve bütçelerinin bir kısmını reklam faaliyetlerine ayırdıklarını bildirirken Halkbank'tan da "Bankamız her dönem net kar elde ediyoruz." açıklaması yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İki kamu bankası 6 ayda 42 milyar TL zarar etti." sözleri sonrası Ziraat Bankası ve Halkbank'tan açıklama geldi. Bankalardan yapılan açıklamada, son dönemde zarar ettiklerine ilişkin iddiaların doğru olmadığı bildirildi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Bankanın zarar ettiğine yönelik ifadelerin yer aldığı hatırlatıldı.

Ziraat Bankası ve Halkbank, Zarar İddialarını Yalanladı

"BANKAMIZIN ZARAR ETMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bankanın, güçlü ve sağlıklı finansal göstergelerle faaliyetlerini sürdürdüğü ve mali tabloları düzenli olarak kamuoyuna açıklandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Bu tablolardan da görüleceği üzere; Bankamızın faaliyetleri nedeniyle zarar etmesi söz konusu olmadığı gibi, sektör normlarına uygun seviyelerde kar eden bankalar arasında yer almaktadır. Diğer taraftan, anonim şirket statüsünde faaliyetlerine devam eden Bankamız, her ticari kuruluşun yaptığı gibi bütçesinin bir kısmını tanıtım ve reklam faaliyetlerine ayırmaktadır. Bankacılık sektörü gibi rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir sektörde, Bankamız da diğer kamu ve özel bankaların yapmış olduğu gibi ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım ve reklam faaliyetlerini sürdürmektedir."

Açıklamada, 160 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve Türk ekonomisinin büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayan Ziraat Bankasının bundan sonra da aynı kararlılıkla faaliyetlerini sürdüreceği vurgulandı.

Ziraat Bankası ve Halkbank, Zarar İddialarını Yalanladı

"HER DÖNEM NET KAR ELDE EDİYORUZ"

Halkbank'tan yapılan açıklamada da son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Bankanın zarar ettiği iddialarının yer aldığı anımsatıldı. Bankanın mali tablolarının düzenli olarak kamuoyuna açıklandığı ve faaliyetleri nedeniyle zarar etmesinin söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmeler yer aldı: "Kamuoyu ile paylaşılan mali verilerde Bankanın her dönem net kar elde ettiği açık bir şekilde görülmektedir. Diğer taraftan; yıllardır KOBİ'lerin, esnaf ve sanatkarın lider bankası olarak faaliyetlerine devam eden Bankamız, her ticari kuruluşun yaptığı gibi bütçesinin bir kısmını tanıtım ve reklam faaliyetlerine ayırmaktadır. Bankamız, sektördeki bankalar arasında toplam TL bilanço büyüklüğünde üçüncü, toplam TL krediler büyüklüğünde ise ikinci sırada olmasına mukabil, tasarruf tedbirlerine azami dikkat etmekte olup, reklam ve tanıtım giderlerinin de içerisinde yer aldığı işletme giderlerinde sektörde 6. sırada yer almaktadır. Bankacılık sektörü gibi rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir sektörde, diğer kamu ve özel bankaların yapmış olduğu gibi, Bankamız da ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım ve reklam faaliyetlerini sürdürmektedir."

Açıklamada, 86 yıldır başta KOBİ'ler, esnaf ve sanatkarlar olmak üzere halkın yanında olan, Türk ekonomisinin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan Halkbank'ın, bundan sonra da aynı kararlılıkla faaliyetlerini sürdüreceğinin altı çizildi.

Ziraat Bankası ve Halkbank, Zarar İddialarını Yalanladı

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU NE DEDİ?

İBB Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın zarar ettiğini öne sürdü. İmamoğlu, "Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın raporlarına göre; iki kamu bankası 6 ayda 42 milyar TL zarar etti. Buna rağmen 6 milyar liralık 'reklam harcaması' yapıyorlar. Ki biz biliyoruz, bu 'reklam' parasının hangi kuruluşlara gittiğini, belli medya grupları. Öğretmenler odasındaki çaydanlığı tasarruf diye kaldıranlar buna nasıl ses çıkarmıyor? Ben sadece CHP'li değil, MHP'li AK Partili bütün partilerin belediyelerinin hakkını savunacağım. Emeklileri kullanarak kendilerine sempati yaratmaya çalışıyorlar. Hadi oradan! Emekli vatandaşlarımız en erdemli en bilge insanlardır. Bunlara kimse inanmıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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Yorumlar (7)

Emrah null:

biraz gözden uzak kalınca showa başlıyor eko. 3 gün ortalıkta dolaşıp sonra Yaz sonu tatiline devam

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Hurifade:

işine bak, ara sıra da olsa fırsat bulursan belediye başkanlığı yap!

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HALİS ER:

basİT Ekrem

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Ahmet Melih ALEMDAR:

HalisOC güzel bir yorum gerçekten :D

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Fahri URHAN:

Biri kuyuya taş atmış diğerleri çıkarmaya çalışıyor. Bırakın yaa ne cevap vermesi.

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2
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Güven önemlş:

ziraat zarar mı eder, faturalarda bile işlem ücreti ve faizler el yakmaya başladı

7
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Mana ve Mantık:

Tüm bankaları ÇOK seviyorum. Umarım ATM lerde RUS RUBLESİ de görürüm gelecekde. Türkiyeye başarılar diliyorum. Rus Rublesi için heyecan ve neşe ile bekliyorum. Umarım piyasada bol bol Rus Rublesi olur. Öpmüşem Türkiyem.

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