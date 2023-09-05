Zeytinburnu Kariyer Merkezi 3 Bin Kişiye İstihdam Sağladı

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2019 yılında iş arayanla personel arasında bir köprü görevi kurma amacıyla faaliyete geçirdiği Kariyer Merkezi, 3 bin kişiye istihdam sağladığını duyurdu. Zeytinburnu Kariyer Merkezi, iş hayatına kazandırdığı 3 bininci personel dolayısıyla tebrik ve teşekkür programı gerçekleştirdi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2019 yılında iş arayanla personel arasında bir köprü görevi kurma amacıyla faaliyete geçirdiği Kariyer Merkezi, 3 bin kişiye istihdam sağladığını duyurdu.

Zeytinburnu Kariyer Merkezi, iş hayatına kazandırdığı 3 bininci personel dolayısıyla tebrik ve teşekkür programı gerçekleştirdi. Zeytinburnu Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa son bir yıldır en çok personel alımı yapan firma temsilcileri ve Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı.

"İSTİHDAMA BÜYÜK BİR KATKI SAĞLAMIŞ OLDUK"

Açılış konuşmasını yapan Arısoy, "4 buçuk yıl önce Zeytinburnu hizmetkarlığına talip olduğumuzda ilçenin tüm problemlerine çözüm sunmayı amaçladık. Verdiğimiz sözlerden bir tanesi şimdi 3 bininci istihdam töreni vesilesi ile bir araya geldiğimiz Kariyer Merkezi'miz. Geldiğimiz noktada büyük bir memnuniyetle söylemeliyim ki Zeytinburnu'ndaki istihdama büyük bir katkı sağlamış olduk. Zeytinburnu Belediyesi'nin yaklaşık bin 500 personel çalıştırdığını düşünürsek yaklaşık iki katı istihdama vesile olduk" diye konuştu.

"VESİLE OLDUĞUMUZ İSTİHDAMLA ZEYTİNBURNU'NUN REFAHINA DA KATKI SAĞLIYORUZ"

Arısoy konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zeytinburnu'nda yaşayan bir hemşerimizin doğru düzgün bir işe kavuşmuş olması, bizim buna vesile olmamız bu birimimiz için yaptığımız harcamanın telafisi için yeterli bir sebeptir. Toplam 20 bin 284 işlem yapmışız. Şimdi yeni dönemde inşallah ilanları da online almaya başlayacağız. İkinci aşama olarak da İstanbul'daki tüm iş ilanlarını yayınlayacağız. Tüm bu işlemleri bu zamana kadar ücretsiz yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Böylelikle Zeytinburnu'nun refahına, mutluluğuna bir katkı sağlamış olacağız."

"4 AYLIK BİR İŞSİZLİK DÖNEMİM OLMUŞTU"

3 bininci sırada işe yerleştirilen Umut Bakır ise "Zeytinburnu Kariyer Merkezi vasıtasıyla bir otelin bilgi işlem bölümünde işe başladım. Doğma büyüme Zeytinburnuluyum. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Yönetim ve Bilişim Sistemleri'nde lisans okudum. 4 aylık bir işsizlik dönemim olmuştu. Zeytinburnu Belediyesi Kariyer Merkezi'ne başvuru yaptım. Bir ay içerisinde istihdamım sağlandı. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

3 bininci sırada işe yerleştirilen Umut Bakır ve en çok personel alımı yapan firmalar, teşekkür plaketini Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'dan aldı.