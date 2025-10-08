Haberler

Zambiya Büyükelçisi ULUSKON'da Türk İş Dünyasıyla Görüştü
Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe, ULUSKON Genel Merkezi'ni ziyaret etti. İki ülke arasındaki ticaret ve yatırım fırsatları üzerinde duruldu, özellikle inşaat, sanayi, tarım ve madencilik sektörlerinde iş birliği potansiyeli vurgulandı.

ZAMBİYA Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy'u ULUSKON Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki ihracat ile ithalat alanlarında iş birliği ve yatırım fırsatlarına yönelik görüşmeler gerçekleştirildi. Başkan Atasoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, Büyükelçi William Maipambe Sikazwe, iki ülke arasındaki iş birliğine büyük önem verdiklerini belirtti. Özellikle inşaat, sanayi, tarım ve madencilik sektörlerinde ciddi iş birliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti. Başkan Atasoy ise, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi adına ULUSKON'un her türlü iş birliğine hazır olduğunu dile getirerek, Zambiya'ya yatırım yapmak isteyen Türk iş insanlarına rehberlik sağlayacaklarını vurguladı.

Büyükelçi William Maipambe Sikazwe, Türkiye-Zambiya iş birliğinin güçlenmesine yönelik ULUSKON'un azminden dolayı Başkan Atasoy'a teşekkürlerini iletti ve bu iş birliğini başlatarak daha ileri taşımak için ortak çalışmalara adım atacaklarını dile getirdi. Başkan Atasoy da nazik ziyaretleri için Büyükelçi William Maipambe Sikazwe'a teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
