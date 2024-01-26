Üye Girişi
Haberler

Zam beklentileri karşılanmayan emeklilere özel ayrıcalıklar geliyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Artan enflasyon ve hayat pahalılığının karşısında yüzde 49,25 oranında zam alan ancak beklentileri istedikleri düzeyde olmayan emekliler için bazı düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Yapılacak düzenleme ile sağlık hizmetlerinden kültürel etkinliklere, ulaşımdan sosyal imkanlara kadar geniş bir yelpazede emeklilere yönelik avantajlar sağlanacak.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25'e çıkarılmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ancak zam beklentileri karşılanmayan emeklilere birçok hizmette öncelik, ayrıcalık, indirim gibi imkanlar sağlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca TBMM'ye sunulan bilgi notundan yapılan derlemeye göre, Emekliler Yılı kapsamında emekliye öncelik ve ayrıcalık tanıyan projeler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda emeklilere yönelik ekonomik ve sosyal destek hizmetlerinin, refah düzeylerini artırıcı ve sosyal devlet anlayışını hissettirici olumlu düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

SOSYAL HAKLARI DAHA DA GENİŞLETİLECEK

2024 yılı boyunca emeklilere yönelik çalışmalar, projeler ve programlar tanıtılarak tek tek hayata geçirilecek ve bu projeler daha sonra da süreklilik arz edecek. Proje kapsamında emeklilerin sosyal hakları daha da genişletilecek, daha güvende ve huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlayacak adımlar atılacak. Sağlık, eğitim, kültür ve daha birçok alanda emeklilere avantaj sağlayacak yeni hizmetler sunulacak.

EMEKLİYE ÖZEL HİZMETLER

Emeklilere özel tasarlanmış hizmetler sunularak yaşam kaliteleri artırılacak. Sağlık hizmetlerinden kültürel etkinliklere, ulaşımdan sosyal imkanlara kadar geniş bir yelpazede emeklilere yönelik avantajlar sağlanacak. Emeklilerin görüş ve taleplerine önem verilerek karar alma süreçlerine dahil edecek projeler gerçekleştirilecek. Emeklilerin tecrübelerinden faydalanılarak daha etkili ve sürdürülebilir çözümler üretilecek.

AYRICALIK VE İNDİRİM İMKANI

Program kapsamında kamu kurumlarıyla, bankalarla, özel sektörle protokoller yapılacak. Emeklilere birçok hizmette öncelik, ayrıcalık, indirim gibi imkanlar sağlanacak. Emeklilere sunulacak sosyal aktivite imkanları kişilerin emeklilik dönemlerini daha aktif, sağlıklı ve sosyal bir şekilde sürdürmelerine katkı getirecek.

"EMEKLİ BULUŞMALARI" GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Emeklilerin topluma katılma hakkı çerçevesinde "emekli buluşmaları" gerçekleştirilerek, emekliler arasında sosyal etkileşim ve sosyal bir ağ oluşturulması sağlanacak. Emekli buluşmalarına çalışma yaşamındaki gençlerin katılımı sağlanarak emeklilerin tecrübe aktarımlarında bulunmasına vesile olunacak.

EMEKLİLER DANIŞMAN OLABİLECEK

İşe yeni başlayanlar ile mesleki ve teknik alanlarda işbaşı eğitim gören kişilere yönelik emeklilerin danışman olarak yer alabilmelerini sağlayacak bir emekli havuzu oluşturulacak ve bazı sektörlerde pilot uygulama başlatılacak. Farklı meslek grubundaki emeklilerin yaşam boyu kariyer anlayışı ile mesleki bilgi ve tecrübelerini aktarabilecekleri dijital bir platform oluşturulacak. Bu platformdan meslek seçme aşamasında olan ve mesleğe yeni başlayan gençlerin yararlanması, emeklilerin deneyimlerini paylaşmasına imkan verilmesi hedefleniyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaybolmaya yüz tutmuş zanaatların yaşatılması ve bunların gelecek nesillere aktarılması için öğretmeye yönelik organizasyon ve programlar düzenlenecek. Gençlerin bu zanaatları yaşatabilmeleri için desteklenmesi de sağlanacak.

EK ZAMLA YÜZDE 49,25 ZAM ALDILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurmuş, emekli zammı artış oranı yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha yapılmış ve bu oran 49,25'e yükselmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Emekli Zammı Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi? Ticari araç yaş şartı kaç? Ticari araç yaş şartı yükseldi mi, kaç oldu? Ticari araç sürmek için kaç yaş isteniyor? Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Ramazan ne zaman bitiyor, bayram ne zaman olacak? İşte ramazan başlangıç tarihi! Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir hangi filmlerde oynadı? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri ne zaman? Emekli zam farkları hangi tarihte yatacak? Colgate hangi ülkenin? Colgate boykot listesinde var mı, israil malı mı? Colgate nerede üretiliyor? Gelinim Mutfakta'nın final gününün birincisi bugün belli oluyor! Haftanın birincisi ve bileziği sahibi kim olacak? Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli memurların zam farkı ödemesi ne zaman, hangi tarihte? İnci Taneleri final mi yapacak? İnci Taneleri dizisi kaldırılıyor mu, bitiyor mu? Dün nerede deprem oldu? Dün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Ve Kandilli deprem verileri! Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı? 26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024? CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?
1000

Yorumlar (37)

Gokay Ergul:

Uyumaya devam canim ülkem

219
17
yanıtYanıtla
Cengvan:

İşçi emeklisi 10 binle nasıl ev geçindirir formülü varsa onu söylesin sayın Bakan.

176
7
yanıtYanıtla
Sezgin Güçlütürk:

Sanki çocuk kandırıyorlar. Emekliler sürünüyor, gören yok. Ayrıcalık sağlanacakmış, külahıma anlatsınlar. :(

162
9
yanıtYanıtla
Hakan Celik:

Olsun Acımızdan ölsek bile Hamd olsun.Varayım mutfağa gidiyim de kendime bir güzel bir şükür ,soslu ekmek arası makarna yapayım.Allah bunlardan geri koymasın beni.

115
35
yanıtYanıtla
gunay yanug:

emekliler seçimi bekler

133
11
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

gerekirse 15 değil 25 bin lira kira verir o da olmazsa çadırda yaşar ekmeği böler vatanı böldürmeyiz oyumuz ak partiye Allah onları onlara oy veren emeklilerin başından eksik etmez İnşallah

yanıt24
yanıt100
Mehmet Sekerci:

?????? Bunlar insanlari resmen aptal yerine koyuyorlar.Yasim 36 akp miladini kesinlikle doldurmuş olup değişmesi şart

95
14
yanıtYanıtla
Tarım Teknoloji:

Gelde milleti anlat

yanıt12
yanıt2
Muhalif:

Reisimiz sağolsun vermesede olur .

13
79
yanıtYanıtla
Gerard Dirivia:

emekli aylıkları asgariden fazla olmalı çünkü asgari ücretle çalışabilen genç kesimin eşleri yada çocuklarıda çalışabiliyor ve aile ekonomisine katkıda bulunabiliyor. Yalnız yaşayan yaşlı emekli kirada oturuyorsa ne yapacak o parayla, kiralar minimum 10 bin lira

85
7
yanıtYanıtla
Tüm 37 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title