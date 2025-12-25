Haberler

Yüz binlerce kişiye güzel haber! Bugün tüm borçlarınız silindi

Güncelleme:
11. Yargı Paketi kapsamında kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, 1 Ocak 2016'dan önceye ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası prim borçları ile gecikme cezası ve zamlarının tahsilinden vazgeçildi. Düzenlemeden yaklaşık 1 milyon 500 bin kişinin yararlanacağı, toplamda 3 milyar 258 milyon liralık borcun silineceği belirtildi.

  • 11. Yargı Paketi kapsamında 1 Ocak 2016 tarihinden önceki Genel Sağlık Sigortası prim borçları, gecikme cezaları ve gecikme zammı borçları silindi.
  • Düzenlemeden yaklaşık 1,5 milyon kişi yararlanacak ve toplam 3 milyar 258 milyon liralık borç silinecek.
  • Genel Sağlık Sigortası prim tutarı brüt asgari ücretin yüzde 6'sına yükseltilerek 1 Ocak itibarıyla 1981 TL oldu.

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla birlikte yüz binlerce kişinin kamuya olan borç yükünü azaltan önemli bir düzenleme hayata geçirildi.

KRİTİK TARİH 1 OCAK 2016

Düzenlemenin 29'uncu maddesiyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici bir madde eklendi. Buna göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait olup ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçildi.

KAMUYA OLAN BORÇ YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Maddenin gerekçesinde, prim borcunu ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borç yükünün hafifletilmesi ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. Yapılandırma düzenlemelerinden yararlanamayan ya da yararlansa bile borcunu ödeyemeyen kişiler için ödeme kolaylığı sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

1,5 MİLYON KİŞİNİN BORCU SİLİNDİ

Düzenlemeden yaklaşık 1 milyon 500 bin kişinin yararlanacağı tahmin ediliyor. Toplamda 3 milyar 258 milyon liralık prim, gecikme zammı ve gecikme cezası borcunun silineceği öngörülüyor. Uygulamanın özellikle gelir testine girmemiş, gelir seviyesi düşük olduğu için primlerini ödeyemeyen ve çeşitli yapılandırmalara rağmen borçlarını kapatamayan kişileri kapsadığı belirtiliyor.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

Genel Sağlık Sigortası, Türkiye'de ikamet eden ve geliri belirli bir seviyenin üzerinde olan kişiler ile isteğe bağlı sigortalıları ve öğrenci–çocuk statüsündeki belirli grupları kapsayan bir sistem olarak uygulanıyor. Ayrıca çeşitli kanunlara göre aylık alanlar, koruma altındaki çocuklar, başka bir ülkede sağlık güvencesi bulunmayan yabancı uyruklular ile işsizlik veya kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar da GSS kapsamına dahil ediliyor.

Mevcut verilere göre GSS borcu olan kişi sayısı yaklaşık 8 milyon olarak belirtiliyor. Bu kişilerin 2 milyonu aşkın kısmı borcunu kendi öderken, kalanının primlerinin devlet tarafından karşılandığı kaydediliyor.

PRİM ARTIRILDI

Öte yandan GSS prim tutarı da yakın dönemde artırıldı. 21 Kasım'da brüt asgari ücretin yüzde 3'ü oranındaki prim, yüzde 6'ya yükseltildi. Bu artışla prim tutarı 780 TL'den 1560 TL'ye çıktı. Asgari ücretteki artışın ardından ise prim tutarının 1 Ocak itibarıyla 1981 TL'ye yükseldiği bildirildi.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Haber Yorumlarımustafa.tukat:

Bence bu yanlış. Ödeyenlere karşı haksızlık oluyor ve bazı akılsız vatandaş nede olsa silinecek diye borç edip ödemiyorlar. Sonra faiz maiz derken durduk yere sıkıntıya girerler. Borcu olan ödesin, nede olsa sağlık hizmetlerinden faydalanıyorlar

Haber YorumlarıBabayaro:

dümenden bir ceza uygula sonra affet ne güzel tezgah

