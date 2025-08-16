Yutma Bozukluğu Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım Önemli

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, kulak burun boğaz, çocuk göğüs hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanları, yutma terapisti ve diyetisyenin yer aldığı bir ekibin, yutma bozukluğunda hızlı ve etkili tanı ve tedavi süreci sağladığını belirtti.

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, yutma bozukluğu, bazı hasta gruplarında daha sık görülüyor. Prematüre bebekler, kas hastaları ve uzun süre entübe kalmış bireyler, bu sorunun en fazla yaşandığı gruplar arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öktem, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen yutma bozukluğunun, özellikle yutkunma sırasında boğulma, öksürük, hırıltı veya ses değişikliği gibi belirtilerle kendini gösterdiğini aktardı.

Yutma bozukluğunu, "yiyeceklerin akciğerlere kaçması ya da mideye ulaşamaması" olarak tanımlayan Prof. Dr. Öktem, yutma işlemi sırasında üst hava yollarında yer alan kas ve kıkırdakların koordineli çalışmasını gerektiğini, bu uyumun bozulması halinde yutma güçlüğünün ortaya çıkabildiğine değindi.

Yutma bozukluğunun bazı hasta gruplarında daha sık görüldüğüne dikkati çeken Öktem, şunları kaydetti:

"Prematüre bebekler, kas hastaları, uzun süre yoğun bakımda kalmış bireyler, entübe hastalar ve kalp ya da nörolojik hastalığı bulunanlar bu sorunla daha fazla karşılaşabiliyor. Flexible endoskopik yutma çalışması ile yutma sırasında yiyeceklerin soluk borusuna kaçıp kaçmadığını gözlemleyebiliyoruz. Ayrıca videofloroskopik yutma çalışması sayesinde yutma işlemini röntgenle görüntüleyerek koordinasyon problemlerini tespit edebiliyoruz. Bazı hastalarda ise kulak burun boğaz, çocuk gastroenteroloji ve çocuk göğüs hastalıkları bölümleriyle 'üçlü endoskopi' denilen üst havayolları, yemek borusu, mide ve akciğerlerin aynı anda değerlendirmesini yapabiliyoruz."

"Tedavide özel terapiler uygulanıyor"

Bu hastalığın tedavi yöntemleri arasında öncelikle yutma terapisi ve yiyecek kıvamı düzenlenmesinin yer aldığını aktaran Öktem, bölgedeki kasları güçlendirmek ve yutma bilincini artırmak için özel terapiler uygulandığını, sıvı gıdalar yerine kıvam arttırıcı ilaçlar kullanmanın, kaçakları azaltabildiğini vurguladı.

Öktem, yutma bozukluğunun tanı ve tedavisinde multidisipliner yaklaşımın önemini vurgulayarak, "Kulak burun boğaz, çocuk göğüs hastalıkları, çocuk gastroenteroloji, yutma terapisti ve diyetisyenden oluşan bir ekip, hızlı ve etkili tanı tedavi süreci sağlıyor. Bu sayede hastalığın nedenini hızla tespit edip doğru tedaviye yönlendirebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ebeveynlere uyarılarda bulunan Öktem, " Çocuğunuzun yutması sırasında boğulma, öksürme, hırıltı veya ses değişikliği gibi belirtiler varsa mutlaka uzman bir hekime başvurulmalı. Özellikle tekrarlayan zatürre, krup, astım ataklarının kontrol edilememesi gibi durumlarda da yutma bozukluğu göz önünde bulundurulmalı." değerlendirmesinde bulundu.