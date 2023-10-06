Yurtiçi Kargo, Ekonomiye Fayda Endeksi'nde Elmas Kategoride Yer Aldı

Yurtiçi Kargo, İtibar Akademisi ve Beykoz Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 'Ekonomiye Fayda Endeksi' araştırmasında Elmas kategoride yer aldı. Firma, bu listede yer alan tek kargo şirketi oldu. Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, güçlü kargo sektörünün güçlü ekonomi demek olduğunu belirtti ve dağıtım ağını hızlandıracak yatırımlara odaklandıklarını söyledi.

Yurtiçi Kargo; İtibar Akademisi ve Beykoz Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve Bursa Teknik Üniversitesi'nin raportörlüğünde hazırlanan 'Ekonomiye Fayda Endeksi' listesinde yer aldı. Firma, endeksin en değerli grubu olan Elmas kategoride listelenerek, bu listede yer alan tek kargo şirketi oldu.

Araştırma kapsamında markalar, ürün/hizmet performansı, yönetim performansı ve sosyal fayda ekseninde gerçekleştirilen derecelendirmeye göre puanlandı. Araştırmadan elde edile verilere göre markalar elmas, platin ve altın olmak üzere listelendi. Ekonomiye Fayda Endeksi araştırması TÜİK'in standart olarak belirlediği Türkiye örnekleminden NUTS 2 kullanılarak gerçekleştirildi ve sıralamalar 14 bin kişinin görüşleri ışığında oluştu. Araştırma sonucuna göre Yurtiçi Kargo, Ekonomiye Fayda Endeksinin en değerli grubu olan Elmas kategoride listeledi ve Elmas listede yer alan tek kargo şirketi oldu.

"GÜÇLÜ KARGO SEKTÖRÜ GÜÇLÜ EKONOMİ DEMEKTİR"

Ekonomiye Fayda Endeksi araştırması sonucunda açıklanan rapor ve sertifika hakkında açıklama yapan Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, "Biz, en başından bu yana kargo sektörüne yaptığımız yatırımların, tüm ekonomiyi olumlu yönde etkilediğini savunduk ve savunuyoruz. Bu bakımdan aldığımız bu ödül, bizim için farklı bir anlam da ifade ediyor. Günümüzün dijitalleşen ve gittikçe hızlanan dünyasında güçlü kargo sektörü güçlü ekonomi demektir. Yatırımlarımıza hep bu açıdan baktık; bundan sonra da böyle bakacağız" dedi.

"DAĞITIM AĞIMIZI HIZLANDIRACAK YATIRIMLARA ODAKLANIYORUZ"

1980'lerde Türkiye'nin ilk özel kargo şirketi olarak kurulan Yurtiçi Kargo'nun hali hazırda çok geniş bir dağıtım ağı olduğunu ifade eden Önyol, özellikle son yıllarda kargo dağıtım operasyonlarını hızlandıracak projelere yatırım yaptıklarını belirtti. Özellikle her gün yüzbinlerce kargonun işlendiği aktarma merkezlerinde otomasyon yatırımlarını hızlandırdıklarını belirten Önyol, Ankara ve Eskişehir'de saatte 40 binden fazla kargonun otomasyon sistemleri ile ayrıştırılacağı lojistik merkezinin inşaatına da başladıklarını ifade etti.

"TEKNOLOJİNİN SAĞLADIĞI TÜM OLANAKLARINI KULLANIYORUZ"

Son yıllarda yazılım teknolojilerinin gelişiminde yaşanan ivmelenmenin, lojistik sektörüne ciddi faydalar sağladığını belirten Önyol, "Teknolojinin bize sağladığı tüm olanakları kullanıyoruz. Henüz zamanımızın önünde olan projeler için dahi yatırımlarımızı yaptık ve yasal süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Örneğin şu anda drone ile kargo taşımacılığını dahi başlatabilmek için teknik ekipman, yazılım ve donanım yatırımlarını yapmış bulunuyoruz" dedi.

"YAPAY ZEKA ALANINDA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Firmaları bünyesinde bulunan resmi ARGE merkezinde yapay zeka üzerine çalışmalarını da sürdürdüklerini ifade eden Önyol, "Taşıma süreçlerimizi daha iyi bir noktaya ulaştırmak için ARGE departmanımız yapay zeka alanında çalışmalarını sürdürüyor. Yapay zeka uygulamalarını kullanarak iş yapış şekillerimizi daha mükemmel hale getirmek için proje çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında bu konuyla ilgili çalışmalarımızı da devreye alacağız" diyerk, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Biz Yurtiçi Kargo ailesi olarak kargo sektörüne yaptığımız yatırımları sadece ticari yatırımlar olarak görmüyoruz. Tüm adımlarımızı bir kamu görevi ciddiyeti ile atmaya çalışarak ülkemizi daha ileriye taşımak istiyoruz. Dolayısıyla bu hedefimiz doğrultusunda başarılı olduğumuzu ifade eden ödüller almak Yurtiçi Kargo ailesinin tüm fertlerini gururlandırıyor. Biz hem mutlu müşterilerimizin sayısını artırmak için hem de hizmet verdiğimiz şirketleri güçlendirmek için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."