Ev ve araç alacaklar için tarih yaklaşıyor

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Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını 25 baz puan düşürmesine rağmen gelecek yıl gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyalini vermesiyle negatif bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. Faizlerin düşmesiyle konut ve taşıt satışlarında da artış bekleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını 25 baz puan düşürmesine rağmen gelecek yıl gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyalini vermesiyle negatif bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 26 Aralık 2024 Perşembe günü düzenlenecek.

ABD'de geçen hafta Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına çekti. Söz konusu indirim Fed'in bu yıl yaptığı üçüncü indirim oldu. Banka, federal fon oranına ilişkin tahminini gelecek yıl için yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükseltirken, 2025'te faiz indirimlerini yavaşlatacağının sinyalini verdi.

FED'İN 2025 ADIMLARI NETLİK KAZANDI

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği, Fed'in 2025 yılında toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz indirim yapabileceğini ortaya koydu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, para politikası duruşunun önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olduğunu belirterek, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken "daha temkinli" olacaklarını ifade etti. Powell, yüzde 2 enflasyon hedefine inmenin 1 ya da 2 yıl daha sürebileceğini ancak bu yolda ilerlediklerinden emin olduğunu söyledi. Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, 2025 yılının ilk toplantısında politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YURT İÇİNDE GÖZLER TCMB'DE

Yurt içinde gelecek hafta TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu. Faizlerin düşmesiyle konut ve taşıt kredi oranlarının da düşüşe geçeceği bekleniyor. Bu senaryoda Türkiye'de konut ve taşıt satışlarının daha da artmasının gündeme gelmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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