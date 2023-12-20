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Yurt Dışı Üretici Enflasyonu Kasımda Yükseldi

20 Aralık 2023 10:53 Güncelleme: 10:55 Abone Ol

TÜİK verilerine göre, kasımda yurt dışı üretici enflasyonu yıllık yüzde 59,15, aylık yüzde 3,51 artış gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığı ile imalat sektöründe fiyatlar yükseldi.