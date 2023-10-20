Yurt Dışı Üretici Enflasyonu Eylülde Azaldı

TÜİK verilerine göre, yurt dışı üretici enflasyonu eylülde aylık yüzde 0,59 azaldı ve yıllık yüzde 57,25 oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici enflasyonunun eylülde aylık yüzde 0,59 azaldığını ve yıllık yüzde 57,25 olduğunu duyurdu.

TÜİK, Eylül 2023 dönemine ilişkin yurt dışı üretici enflasyonuna işaret eden yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; ağustos ayında yıllık yüzde 59,24, aylık yüzde 1,95 arttığı açıklanan YD-ÜFE, eylülde aylık 0,59 azaldı; yıllık yüzde 57,25 arttı.

Yıllık YD-ÜFE'de; sanayinin iki sektöründen madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 50,33, imalatta yüzde 57,37 artış gerçekleşti. Ana sanayi gruplarında, ara malında yüzde 48,44, dayanıklı tüketim malında yüzde 61,32, dayanıksız tüketim malında yüzde 58,33, enerjide yüzde 55,87, sermaye malında yüzde 66,58 artış yaşandı. Aylık YD-ÜFE'de ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,58, imalatta yüzde 0,59 azalış gerçekleşti. Ara malında yüzde 0,97 ve dayanıklı tüketim malında yüzde 1,54 azalış, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,31 ve enerjide yüzde 2,48 artış, sermaye malında ise 1,40 azalış gerçekleşti.