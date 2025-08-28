Yurt Dışı Uçak Bileti Satışlarında Yeni Eğilimler

Biletbayisi.com, 2025'in ocak-ağustos dönemine ait yurt dışı uçak bileti satış verilerini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın 8 aylık dönemine ait rezervasyonlar, Türk yolcuların seyahat alışkanlıklarında değişim yaşandığını ve yurt dışında yaşayanlar ile Türkiye'ye gelen yolcuların rotalarında yeni eğilimler belirdiğini ortaya koydu.

Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlarda en çok tercih edilen şehirler Paris, Dubai, Frankfurt, Amsterdam ve Bakü oldu. İstanbul kalkışlı biletler toplam satışların yüzde 47'sini oluşturdu.

Vizesiz destinasyonlara yönelik talepte geçen yıla göre yüzde 14 artış görülürken, Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkaslar, direkt uçuş ve kısa süreli tatil planları için öne çıkan bölgeler arasında yer aldı.

İstanbul-Paris hattı kültür turizmi ve alışveriş nedeniyle yeniden öne çıkarken, mayıs ve haziran aylarında doluluk oranı yüzde 91'e ulaştı.

İzmir-Amsterdam hattı yaz aylarında genç yolcular ve festival katılımlarıyla yoğun talep kaydedilirken, İstanbul-Bakü hattı vizesiz seyahat ve uygun fiyat avantajı nedeniyle tercih edilmeye devam etti. Ankara-Frankfurt hattında da Almanya'dan Türkiye'ye gelen Türk vatandaşlarının dönüş yolculukları öne çıktı.

Yurt Dışından Türkiye'ye en fazla talep gösteren rotalar

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ve Körfez ülkelerinden gelen turistlerin ilgisiyle, Türkiye'ye gelen yolcu sayısında yüzde 13'lük bir artış kaydedildi. En çok talep gören varış şehirleri ise İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir olarak sıralandı.

Dubai–İstanbul hattında gerçekleşen bilet satışları geçen yıla kıyasla yüzde 22 artış gösterdi. Dubai, Riyad, Berlin ve Amsterdam çıkışlı uçuşlar bu dönemde Türkiye'ye en yoğun gelen rotalar olarak öne çıkarken, özellikle Körfez ülkelerinden gelen yolcuların alışveriş ve sağlık turizmi için Türkiye'yi tercih etmesi bu artışta belirleyici oldu.

Söz konusu dönemde yurt dışı uçuş bileti satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 arttı. Yolcular biletlerini ortalama 29 gün önceden alırken, bu süre geçen yıl 24 gün olarak kaydedilmişti. Temmuz ayı, Kurban Bayramı ve yaz tatilinin etkisiyle en yoğun seyahat edilen dönem oldu.

Aktarmalı uçuşlara olan talep, yüzde 12 daha düşük fiyat avantajı nedeniyle yükselirken, iç hat bağlantılı dış hat rezervasyonlarında yüzde 6 artış gözlendi. Kullanıcıların yüzde 9'u aynı platform üzerinden otobüs bileti ve araç kiralama hizmeti de aldı.

Tatilciler ve gurbetçiler aynı platformda buluşuyor

Biletbayisi.com, yalnızca yurt dışı tatilcileri için değil, aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye ziyaretlerinde de yoğun olarak tercih ediliyor. Platform üzerinden yapılan analizlerde, kullanıcıların büyük bir kısmının bilet rezervasyonunun yanı sıra aynı anda otobüs bileti ve araç kiralama hizmetlerine de yöneliyor.

Yaz döneminde şehirler arası otobüs bileti bağlantılı uçuşlarda dikkat çekici bir artış yaşandı. Almanya'dan İzmir'e uçan yolcuların aynı platform üzerinden İzmir-Uşak otobüs biletini de satın alması, bu entegrasyonun kullanımda benimsendiğini ortaya koydu.