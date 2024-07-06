Yüreğir Ziraat Odası Başkanı: Erken kesilen Mayer limonları risk taşıyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasat zamanı gelmeden erken kesilen Mayer limonların piyasaya sürülmesinin hem iç piyasa hem de ihracat açısından büyük riskler taşıdığını söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Mayer limonlar hasat olgunluğuna erişmeden kesilip piyasaya sürüldüğünü belirterek, "Ürün kalitesinin korunması önemli. Limonun karakteristik ekşi tadını ve aromatik lezzetini tam olarak alamayan tüketicide, memnuniyetsizlik oluşur. Ağustos ayında hasat edilmesi gereken Mayer limonlar Temmuz ayında kesilmeye başlandı. Yurt içi ve yurt dışı piyasalara yetecek kadar limonumuz olduğu halde piyasadaki yüksek fiyattan faydalanmak isteyen bazı üreticiler sezonun ilk narenciye ürünü olan Mayer türü limonu tam sulanmadan kesip piyasaya sürüyor" dedi.

Tarımsal ürünlerde ekim planı ne kadar önemli ise hasat planı da o kadar önemli

Doğan, Turunçgil kesim ve ihraç tarihlerini belirleme komisyonunun açıklamalarına uygun olarak hareket etmenin önemli olduğunu kaydederek, "Bu sayede ürünlerin kalitesi korunur tüketicilerin memnuniyeti sağlanarak iç piyasada limon talebi artar. Özellikle Mayer limon gibi ürünler için doğru hasat zamanını beklemek, ürünün lezzeti ve raf ömrü açısından da faydalı olacaktır. Ağustos ayından önce hasat yapmamak gerektiğini unutmadan, komisyonun belirleyeceği tarihlere göre hasat işlemleri planlamalıdır. Erken hasat edilen ve kalite standartlarını karşılamayan limonların piyasaya sürülmesini engellemek için Tarım Bakanlığımız tarafından düzenli denetimler yapılmalıdır" şeklinde konuştu. - ADANA