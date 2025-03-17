Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi

Yasa dışı bahis soruşturmasında bir şirket daha TMSF'ye devredildi
Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi bitti! İşte ilk açıklama

DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül

Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte dillendirilmeye başlanan formül

Yunusemre Beydeğirmeni Barajı Tamamlandı, Üreticilere Yılda 23 Milyon TL Kazandıracak

Yunusemre Beydeğirmeni Barajı Tamamlandı, Üreticilere Yılda 23 Milyon TL Kazandıracak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Beydeğirmeni Barajı, tarımda modern sulama sistemleri için tamamlandı. Bu baraj, üreticilerin sulama maliyetlerini azaltarak yılda 23.3 milyon lira ek gelir elde etmelerini sağlayacak.

Manisa'da üreticilere yılda 23 milyon TL kazandıracak olan Yunusemre ilçesindeki Beydeğirmeni Barajındaki çalışmalar DSİ tarafından tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Türk tarımının gözde kentlerinden Manisa'ya bir baraj daha geliyor. Manisalı üreticilere müjdeli haberi veren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Yunusemre Beydeğirmeni Barajı'ndaki çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Üreticilerin düşen sulama maliyetleri ve tarlalardaki verim artışı ile yılda yaklaşık 23.3 milyon lira ek gelire kavuşacaklarını açıkladı.

Projenin DSİ'nin 2024 yılı performans hedeflerinden biri olduğunun altını çizen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta "Yunusemre Beydeğirmeni Barajı'nı tamamlamak için son aylarda yoğun bir tempoda çalıştık. Gövde dolgusu, dolusavak ve vana odası imalatlarını bitirdik. Tıkaç betonunu atarak barajda su tuttuk. Manisalı üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Manisa'nın Türk tarımının lokomotif kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Balta, bölge üreticisinin dünya ile rekabet edebilir bir konuma ulaşması için çalıştıklarını ifade etti. Beydeğirmeni Barajı'nın da bu hedef doğrultusunda inşa edildiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 41 metre olarak inşa ettiğimiz barajımızda 2 milyon 320 bin metreküp su depolayacağız." diye konuştu.

Yunusemre Beydeğirmeni Barajı sayesinde 2 bin 750 dekar arazinin borulu basınçlı sistem ile sulanacağını ifade eden Balta, "Sulu tarım olanağının artmasıyla bölge üreticilerimiz katma değeri yüksek farklı ürünleri yetiştirme olanağına da sahip olacak. Ayrıca sulama maliyetleri de düşecek. Çiftçimiz yılda 23.3 milyon lira daha fazla gelir elde edecek." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Genç öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı
img

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
img

Futbolcusunu yerden yere vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi
Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.