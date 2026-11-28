Antalya'da Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) tarafından düzenlenen 7. Yumurta Zirvesi'nde konuşan Dünya Yumurta Organizasyonu (WEO) Başkanı Roger Pelissero, sektörün büyümesine dikkat çekerek, "Küresel yumurta pazarı son 30 yılda iki katına çıktı ve büyümeye devam etmesi bekleniyor. Mükemmel bir protein kaynağına sahibiz ve bunu her gün üretme imkanımız var" dedi. Rabobank Kıdemli Uzmanı Nan-Dirk Mulder ise sektörde yıllık yüzde 2 büyüme beklediklerini ifade ederek, "Küresel ölçekte dana eti arzı oldukça kısıtlı ve fiyatlar yüksek. Bu nedenle tüketiciler yumurta ve tavuk etine yöneliyor" ifadelerine yer verdi.

Dünya yumurta pazarının geleceği, Hastavuk ana sponsorluğunda Antalya'da düzenlenen 7. Yumurta Zirvesi'nde ele alındı. Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) tarafından düzenlenen zirvede, Dünya Yumurta Organizasyonu (WEO) Başkanı Roger Pelissero, "Küresel Yumurta Sektöründe İş Birliğini ve İlerlemeyi Teşvik Etmek" başlıklı sunum gerçekleştirdi. Ardından Önder Matlı moderatörlüğünde düzenlenen "Küresel Ölçekte Yumurta Sektörü" oturumunda WEO Genel Direktörü Julian Madeley ve Rabobank Kıdemli Uzmanı Nan-Dirk Mulder sunum yaptı. Oturumlarda küresel yumurta üretimi ve tüketimi, kuş gribiyle mücadele, hayvan refahı, üretim maliyetleri ve Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki yatırım ve ihracat fırsatları değerlendirildi.

"Dünya genelinde yumurta tüketimindeki artışı hızlandırmayı hedefliyoruz"

Dünya Yumurta Organizasyonunun 1964 yılında Uluslararası Yumurta Komisyonu adıyla kurulduğunu belirten WEO Başkanı Roger Pelissero, kuruluşun 60 yılı aşkın süredir sektörü desteklediğine dikkat çekti. Yumurtanın insan beslenmesi ve gıda güvenliği açısından önemine değinen Pelissero, "WEO'nun temel önceliklerinden biri, dünya genelinde yumurta tüketimindeki artışı hızlandırmak için sektörü desteklemek. Bu durum daha iyi beslenme yoluyla insan sağlığını, artan talep yoluyla da yumurta sektörünün büyümesini destekliyor" dedi.

Yumurta tüketiminin artırılması, hayvan sağlığının korunması ve ülkelerin kendi pazarlarının geliştirilmesine yönelik üç aşamalı strateji yürüttüklerini belirten Pelissero, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile iş birliği yaptıklarını kaydetti.

"Alışılmış önleme ve kontrol stratejileri artık yeterli değil"

Yüksek patojeniteli kuş gribinin küresel yumurta sektörünün karşı karşıya olduğu en büyük sorun olduğunu söyleyen Pelissero, "Yüksek patojeniteli kuş gribi, küresel yumurta sektörü için sürekli ve ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu aynı zamanda gıda tedarik zincirini de ilgilendiren bir sorun. Hastalığın epidemiyolojik özellikleri ve davranış biçimleri değişti. Alışılmış önleme ve kontrol stratejileri artık yeterli değil. Geçmişte işe yarayan yöntemlere artık tek başına güvenemeyiz. WEO, biyogüvenlik ve kontrol uygulamalarının yanı sıra tamamlayıcı bir önlem olarak yumurtacı tavukların kuş gribine karşı etkili şekilde aşılanmasını güçlü biçimde destekliyor. Türkiye'deki yumurta üreticileri birliğinin biyogüvenlik protokolü programını başlattığını duymaktan büyük mutluluk duydum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, yumurta ihracatıyla dünyanın 60 ülkesinde milyonlarca insanı besliyor"

Küresel hayvan refahına ilişkin gelişmeleri değerlendiren Dünya Yumurta Organizasyonu Genel Direktörü Julian Madeley ise Türkiye'nin dünya yumurta sektöründeki önemine dikkat çekti. Madeley, "Yumurta sektöründe çalıştığımı söylediğimde ülkenizdeki herkes yumurtanın ve sektörün önemini hemen anlıyor. Her gün yaptığınız işle milyonlarca insanı besliyorsunuz. Türkiye'de bu durum daha da önemli çünkü yumurta ihracatınız sayesinde yalnızca kendi ülkenizde değil, dünya genelinde 60 ülkede milyonlarca insanı besliyorsunuz" dedi.

"Dünyadaki yumurtacı tavukların yüzde 88 ila 90'ı geleneksel kafes sistemlerinde yetiştiriliyor"

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün yumurtacı tavukların refahına ilişkin küresel standart oluşturmak istediğini belirten Madeley, 2018-2020 yılları arasında geleneksel kafes sistemini kapsam dışında bırakan bir standart geliştirildiğini söyledi. Dünya genelindeki yumurtacı tavukların yüzde 88 ila 90'ının geleneksel kafes sistemlerinde yetiştirildiğini ifade eden Madeley, "Dünya Yumurta Organizasyonu olarak her ülkenin ve her bölgenin kendi şartlarına, çevresine ve tüketicilerine en uygun üretim sistemini kullanabilmesi gerektiğine inanıyoruz. Her ülke bu kararı kendisi verebilmeli. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün rehberlerinde bütün üretim sistemlerine yer verilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Hayvan refahının bütün üretim sistemlerinde iyileştirilebileceğini belirten Madeley, önümüzdeki 2-3 yıl boyunca Türk üreticilerin de desteğini isteyeceklerini de dile getirdi.

Küresel yumurta sektöründe yıllık yüzde 2 büyüme beklentisi

"Küresel Yumurta Sektörünün Görünümü" başlıklı sunum gerçekleştiren Rabobank Kıdemli Uzmanı Nan-Dirk Mulder, sektörün kısa ve uzun vadeli beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küresel yumurta sektöründe yıllık yüzde 2 büyüme beklediklerini belirten Mulder, nüfus ve gelir artışının yanı sıra yumurtanın uygun fiyatlı olmasının da tüketimi desteklediğini kaydetti.

Büyümenin yaklaşık yüzde 90'ının Asya, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika gibi gelişmekte olan pazarlardan beklendiğini ifade eden Mulder, Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika arasındaki coğrafi konumuyla büyüyen bu pazarlar arasında önemli bir merkez olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

"Tüketiciler yumurta ve tavuk etine yöneliyor"

Küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama ve yüksek enflasyonun tüketicilerin satın alma tercihlerini etkilediğini belirten Mulder, kırmızı et fiyatlarına dikkat çekti. Mulder, "Küresel ölçekte dana eti arzı oldukça kısıtlı ve fiyatlar yüksek. Bu nedenle tüketiciler yumurta ve tavuk etine yöneliyor. Bunlar aynı zamanda tercih edilebilecek en uygun fiyatlı protein kaynakları" diye konuştu.

"Türkiye şu anda oldukça rekabetçi"

Kuş gribi nedeniyle 2025 yılında birçok ülkede yumurta fiyatlarının yükseldiğini hatırlatan Mulder, ABD'de bir yumurtanın fiyatının bir dolara kadar ulaştığını söyledi. Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki fiyat avantajına değinen Mulder, "Yılın ilk yarısında Türkiye'deki fiyat seviyelerini diğer ülkelerle karşılaştırdığınızda oldukça rekabetçi olduğunu görebilirsiniz. Sektörde şu anda arz fazlası sorunu bulunduğundan bunun her zaman karlı olduğu anlamına geldiğini söylemiyorum. Ancak uluslararası pazarda rekabet edebilecek potansiyele sahip olduğunuzu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Türk yumurta üreticilerine Orta Doğu, Afrika ve Avrupa önerisi

Türk yumurta sektörünün uluslararası pazarlarda büyümesi için Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'ya odaklanabileceğini belirten Mulder, geçmişte Irak ve Suriye ağırlıklı olan ihracatın Avrupa ve Körfez ülkeleri gibi daha yüksek değerli pazarlara yöneldiğini söyledi. Orta Doğu'daki büyümenin önemli bir bölümünün Körfez ülkelerinde gerçekleştiğini belirten Mulder, kuluçkalık yumurta tedariki, bölge ülkelerinde yatırım yapılması ve güçlü ticari ilişkiler kurulması açısından Türk üreticiler için fırsatlar bulunduğunu kaydetti.

Türkiye ve Orta Doğu'da 100 milyon ilave yumurtacı tavuk ihtiyacı

Türkiye ve Orta Doğu'ya ilişkin üretim tahminlerini paylaşan Mulder, öngörülen büyüme doğrultusunda önümüzdeki 10 yılda bölgede yaklaşık 100 milyon ilave yumurtacı tavuğa ihtiyaç duyulabileceğini söyledi. Afrika'da yumurta tüketiminin nispeten düşük olduğunu ancak sektöre yönelik yatırımların son yıllarda hızlandığını kaydeden Mulder, ekonomik şartların zorlaştığı dönemlerde dahi bölgedeki birçok işletmenin iyi kar marjları elde ettiğini ifade etti. Avrupa'da ise yumurta tüketiminin yıllık yüzde 2 arttığını belirten Mulder, Romanya, Bulgaristan, Balkan ülkeleri ve Avrupa'nın güneyindeki pazarların Türkiye açısından önemli fırsatlar sunabileceğini söyledi.

"Türkiye'ye yumurta tozu üretimi önerisi"

Dünya genelinde kabuklu yumurtaların yalnızca yüzde 2'sinin uluslararası ticarete konu olduğunu belirten Mulder, yumurta tozu pazarının kabuklu yumurta pazarından daha hızlı büyüdüğünü söyledi. Mulder, Türkiye'nin yumurta tozu üretimini geliştirerek ihracatını artırabileceğini ifade etti.

"2050 yılına kadar yüzde 40 daha fazla hayvansal proteine ihtiyaç duyacağız"

Küresel gıda ihtiyacının gelecekte daha da artacağına dikkat çeken Mulder, "2050 yılına kadar yüzde 30 ila 40 daha fazla gıdaya ve yüzde 40 daha fazla hayvansal proteine ihtiyaç duyacağız. Kullanılabilir arazilerimiz ise azalıyor. Dolayısıyla daha az kaynakla daha fazla üretim yapmamız gerekiyor" dedi.

Üretimde verimliliğin, teknolojik yeniliklerin ve sürdürülebilirliğin önemine değinen Mulder, uzun vadede Türkiye'nin hem üretim miktarı hem de katma değer açısından büyümesi için önemli fırsatlar bulunduğunu

vurguladı.

Dünya Yumurta Organizasyonu Türkiye'de kongre düzenlemeyi görüşüyor

Sunumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde Dünya Yumurta Organizasyonunun uluslararası kongresinin Türkiye'de düzenlenmesine ilişkin soruyu yanıtlayan WEO Genel Direktörü Julian Madeley, konunun yönetim kurulunda görüşüldüğünü açıkladı. Madeley, "Henüz belirlenmiş bir tarihimiz yok ancak bu konu şu anda yönetim kurulumuzda görüşülüyor. Türkiye'nin yumurta sektörü açısından son derece önemli bir ülke olduğunu biliyor ve buna saygı duyuyoruz. Yalnızca 60 ülkeye ihracat yapmakla kalmıyorsunuz, aynı zamanda yumurta tüketiminiz de artıyor. Henüz size verebileceğimiz bir tarih yok ancak Türkiye'de sizlerle bir araya gelmeyi arzu ediyoruz. Burada bulunmamızın nedenlerinden biri de sizlerle ilişkilerimizi geliştirmek ve Türkiye'deki yumurta sektörüne duyduğumuz saygıyı göstermek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı