Yumurta İhracatında Destekleme Kesintisi Muafiyeti Getirildi

Yumurta İhracatında Destekleme Kesintisi Muafiyeti Getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri, dış temsilcilikler ve insani yardım amaçlı yumurta ihracatları, kilogram başına 1,5 dolarlık destekleme ve fiyat istikrar fonu kesintisinden muaf tutulacak. Ticaret Bakanlığı, iç talep ve fiyat artışlarına karşı önlemler alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, dış temsilcilikler ve insani yardım amaçlı ihracatlar kapsamında gerçekleştirilecek tüm yumurta ihracatları, kilogram başına 1,5 dolar olarak uygulanan destekleme ve fiyat istikrar fonu kesintisinden muaf olacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2024'ün son çeyreğinde yaşanan kuş gribi salgınının yumurta üretimini önemli ölçüde azalttığı, artan iç talebin, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu vurgulandı.

Vatandaşın uygun fiyatla yumurtaya erişimini sürdürülebilir kılmak amacıyla, 25 Şubat'ta sofralık yumurta ihracatına kilogram başına 0,5 dolarlık destekleme ve fiyat istikrar fonu uygulanmaya başlandığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak iç piyasada fiyat artışlarının devam etmesi üzerine bu kesinti, 25 Mart'ta 1,5 dolara yükseltildi. Diğer yandan, arzın yeniden artmaya başlaması, yeni sürülerden elde edilen 53 gram altı 'small' yumurtalara yönelik iç talebin zayıf kalması ve organik yumurta ihracatının tekrar başlatılmasına yönelik sektör talepleri, Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınarak, bu doğrultuda, ilgili karar çerçevesinde, ?Türk Silahlı Kuvvetleri, dış temsilcilikler ve insani yardım amaçlı ihracatlar kapsamında gerçekleştirilecek tüm yumurta ihracatının fon kesintisinden muaf tutulabileceği değerlendirilmiş ve gerekli düzenleme yapılmıştır."

Açıklamada, Bakanlık olarak gelecek dönemde de ilgili kurumlarla işbirliği içinde, gıda arz ve güvenliğini sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve spekülatif hareketlerin önüne geçmek amacıyla tüm politika araçlarının kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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