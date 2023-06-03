Yüksekova Ayçiçeği Üretimiyle Rakiplerine Meydan Okuyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, 'Üreten bir Yüksekova' sloganıyla gerçekleştirdiği ayçiçeği ekimi ile Tekirdağ ve Edirne'ye rakip oldu. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, ilçenin tarım alanlarını üretime kazandırmak için çalışmalar yürütüyor.

Yüksekova'da ayçiçeği ekimi

Ayçiçeği merkezi Tekirdağ ve Edirne'ye doğudan rakip

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, 'Üreten bir Yüksekova' sloganıyla gerçekleştirdiği ayçiçeği ekimi ile Tekirdağ ve Edirne'ye rakip oldu.

Yüksekova Ziraat Odası'nın son zamanlarda her bölgenin toprağına farklı farklı üretimler sağlaması, çiftçiyi fazlasıyla memnun etti. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, 'Üreten bir Yüksekova için' sloganıyla yola çıkarak ilçenin tarım alanlarını üretime kazandırdı. İlk olarak pancar ekimi ile başladığı üretime daha sonra, patates, biber ve domates ile devam eden Geçirgen, son olarak ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkonak Köyü'nde 10 dönümlük araziye ayçiçeği ekimini gerçekleştirdi.

'Üreten bir Yüksekova için yola çıktık'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, tek amacının ilçeye hizmet etmek olduğunu ifade ederek, "Bugün Yüksekova'da ilk defa ayçiçeği üretimini gerçekleştiriyoruz. Çiftçilerimiz ve muhtarlarımızla beraber güzel bir çalışmaya imza atmış oluyoruz. Üreten bir Yüksekova şiarıyla hareket ettiğimiz için, Yüksekova'nın her karış toprağını üretime kavuşturacağız. Şimdiye kadar sadece yonca ve buğdayla sınırlı kalmışlardı. Biz ise Yüksekova'nın kendine yetebileceğinin yanı sıra komşu ilçelerin de ihtiyaçlarını sağlayabilecek alanlarda üretimi sağlayacağız. Çiftçilerimiz de bize güzel destek veriyor. Biz Yüksekova'yı üretime kavuşturacağız. Rengarenk farklı ürünlerde ilçemizi şaha kaldıracağız. Şimdiye kadar hep geleneksel yöntemlerle hareket edildi. Oysa bundan sonra bilimin ışığında, Yüksekova'nın üretime kavuşması, çiftçilerimizin de korkmadan topraklarını açabilmesi için hep beraber el ele vereceğiz ve Yüksekova'mıza sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.