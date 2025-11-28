Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli İstanbul'da başladı

Gıda ve su israfına karşı küresel işbirliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım politikalarına yön verilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli" başladı.

"Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek" temasıyla İstanbul'da düzenlenen etkinliğin açılışına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı.

Panelde konuşan Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Başkan Yardımcısı Gerardine Mukeshimana, küresel iklim krizi sonrası su kaynaklarının azalmasına işaret ederek, su olmaması halinde gıda üretiminin de çökeceğini söyledi.

Su kullanımında sürdürülebilirliğin öneminden bahseden Mukeshimana, bu konuda IFAD olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

Türkiye'de su yönetimine yatırımlar yaptıktan sonra kendi tarlalarından ümidi kesmiş çiftçilerin tekrar bu konuda umuda kavuştuğunu ve yaşamlarını iyileştirebildiklerini gördüklerini aktaran Mukeshimana, şöyle konuştu:

"IFAD olarak partner hükümetlerimiz ile çalışınca kırsaldaki insanların yaşam kabiliyetlerini artırabiliyor ve onların daha çok kazanmalarını sağlayabiliyoruz. Doğal kaynakları korumaya çalışıyoruz. Çiftçiler bu doğal kaynaklara güveniyor ve onlarla yaşamlarını sürdürebiliyor. Burada suyun her bir damlası çok önemli. Toplulukların bu kaynakları yönetme şekli geleceğin gıda güvenliğini ve yaşam kalitesini belirleyecek."

" İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapmak istiyoruz"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapmak istediklerini belirterek, "Dünyadaki uluslararası kuruluşların sıfır atıkla alakalı çalışmalarını İstanbul merkezli yürütmesiyle alakalı güçlü bir ajandaya sahibiz." dedi.

Bu bağlamda BM İnsan Yerleşimleri Programı'nın İstanbul'da sıfır atık çalışmalarını yürütecek ofis açacağını dile getiren Ağırbaş, "Önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde 10'dan fazla uluslararası kuruluşun İstanbul'da sıfır atık çalışmalarını yürüteceği ofislerini açmasını bekliyoruz. İstanbul'a bu yakışır." diye konuştu.

Ağırbaş, sıfır atık noktasında İstanbul merkezli yaptıkları uluslararası çalışmalardan bahsederek, birkaç hafta önce 108 ülkeden 1570'ten fazla uluslararası misafirle dünyanın en büyük sıfır atık etkinliğini İstanbul'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

BM İklim Zirvesi'nden sonra bu alanda en fazla ülkeyi ağırlayan Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun, yapıldığı ilk yıl itibarıyla dünyanın en büyük sıfır atık etkinliği olma ünvanını kazandığını vurgulayan Ağırbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vakfımızın kurucusu ve BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Sayın Emin Erdoğan hanımefendinin liderliğinde ve vizyonunda daha adil, daha müreffeh bir dünya için çalışmalarımıza yorulmadan, usanmadan devam ediyoruz. Daha çok çalışacağız. Daha çok çalışıp dünyada değişimin öncüsü olmaya gayret edeceğiz."

"Türkiye'de düzenlenecek COP31 sıfır atık için dönüm noktası olacak"

Samed Ağırbaş, gelecek yıl BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını belirterek, "Bu zirvede Türkiye olarak sunacağımız tarihi kararlara şimdiden var gücümüzle çalışmaya başladık. Türkiye'de yapılan zirve dünya ve sıfır atık için bir dönüm noktası olacak." dedi.

Bugün dünyanın farklı coğrafyalarından farklı milletlerden ve farklı dini gruplara mensup insanların bir arada olduğunu dile getiren Ağırbaş, şunları kaydetti:

"Dünyanın geleceğini tartışmak için buradalar. Bu salonda bu masanın etrafında oturan insanların tek bir ajandası var: Daha adil ve daha yaşanılabilir bir dünya. Her yıl 1,3 milyar ton temiz gıda çöpe gidiyor. Biz sadece çöpe giden gıdanın yüzde 25'ini kurtarabilsek dünyada açlık krizini bitirebiliyoruz, çocukların ölümünün önüne geçebiliyoruz. Siz değerli katılımcılar bu sürece liderlik edecek. Burada Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Latin Amerika'ya farklı milletlerden dostlarımız, bakanlarımız var. Bu masanın etrafında oturan insanların birçoğunun, ülkesinin, gençlerinin, çocuklarının geleceği sizlerin elinde."