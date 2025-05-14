YTÜ'de Smart Hungary 2.0 Sergisi açıldı

Macaristan'ın yenilikçi ve girişimci ruhunu yansıtan "Smart Hungary 2.0" sergisi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Macar teknoloji ve inovasyonunun örneklerini bir araya getiren sergide, günlük yaşamı kolaylaştıran ve sağlık alanında yenilikler sunan birçok proje yer aldı.

Macaristan Ulusal Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Ofisi tarafından 2015'de Budapeşte'de düzenlenen ve Dünya Bilim Forumu için oluşturulan Smart Hungary 2.0 sergisi, YTÜ Rektörlük Binası'nda düzenlenen etkinlikle açıldı.

Küresel zorluklara yerel ihtiyaçlar ve perspektiflerle nasıl projeler üretildiğini tanıtmayı amaçlayan serginin açılışına, Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Dr. Attila Pinter, Macar Kültür Merkezi Müdürü Aron Sipos ve Müdür Yardımcısı Gergo Kovacs, Macaristan Ticaret Ataşesi Anna Tamas ile YTÜ Rektör Yardımcımsı Prof. Dr. Vatan Karakaya ve YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip katıldı.

Smart Hungary 2.0 sergisinde özellikle 4 alanda yenilikçi ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Bu ürünler arasında çevresel sorunlara çözüm sunan, günlük yaşamı kolaylaştıran ve sağlık alanına yenilikler getiren projeler dikkati çekiyor.

Dbe.Furniture tarafından tasarlanan Moon Koleksiyonu, çevre dostu alüminyum köpükten üretilen dünyanın ilk mobilya serisi olma özelliğini taşıyor. Yalnızca ürün bazında değil, üretim süreci boyunca da sürdürülebilirlik ilkesini temel alan koleksiyon, Karbondioksit emisyonunu azaltmayı ve yerel üretimi desteklemeyi amaçlıyor.

Huple Trade Ltd. Şti. tarafından geliştirilen Huple de çocukların denge terapisine destek sağlayan tıbbi bir cihaz olarak öne çıkıyor. Küre formundaki tasarımıyla dikkat çeken cihaz, prematüre doğan, nörolojik hasar ya da gelişimsel bozukluklar yaşayan çocuklar için güvenli bir terapi aracı sunuyor.

Viaplant Ltd. Şti. tarafından geliştirilen yenilikçi yüzey malzemesi ise kurutulmuş bitkisel öğeler yapraklar, çimler ve diğer bitki parçaları kullanılarak üretiliyor.

Rakosy-Glass Ltd. Şti. tarafından geliştirilen ısıtıcı cam ise güneş panelleriyle birleştirilmiş yapısıyla enerji verimliliğini artırıyor. Saydam yapısı sayesinde cam katmanlar arasına lamine edilen güneş panelleri enerji üretirken, aynı zamanda dayanıklı, çevre dostu ve tasarruflu bir ısıtma çözümü sunuyor.

Sürdürülebilirliğin, sağlığın ve teknolojinin bir araya geldiği Smart Hungary 2.0 sergisi, 2 Haziran'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

"Macar-Türk Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ikili ilişkilerimizin tarihine geçecektir"

Açıklamada sergi açılışındaki görüşlerine yer verilen, Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Dr. Attila Pinter, Türkiye-Macaristan ikili ilişkilerinin günümüzde çok yönlü bir şekilde devam ettiğini belirti.

Pinter, geçen yıl ikili ticaret hacminin 4,4 milyar avroya ulaştığı ve Macaristan'a yapılan Türk yatırımlarının 1 milyar doları aştığı bilgisini paylaşarak, "Kanaatime göre iki ülke arasında yalnızca siyasi ya da ekonomik-ticari ilişkilerin mükemmel olması değil, halklar arasında da anlamlı bir ilişki ve iyi bir dostluk bulunması son derece önemlidir. 2024 yılı, Macar-Türk Kültür Yılı olarak, bu yıl ise Macar-Türk Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ikili ilişkilerimizin tarihine geçecektir." ifadelerini kullandı.

Smart Hungary 2.0 gezici sergisinin, multimedya araçlarıyla dört alana odaklanarak 25 Macar yenilikçi projeyi tanıttığını aktaran Pinter, bu alanları "akıllı evler, binalar ve şehirler", "akıllı ulaşım", "akıllı sağlık hizmetleri", "tıp ve spor", "akıllı tarım ve sanayi" olarak sıraladı.

Pinter, "Serginin, bir yandan Macar-Türk Bilim ve İnovasyon Yılı çerçevesine çok iyi uyduğunu, diğer yandan da Macaristan ile Türkiye arasındaki bilimsel ve kültürel ilişkilerin derinleşmesine katkı sağladığını düşünüyorum." mesajını paylaştı.

"İşbirliğini daha ileriye taşımaya hazırız"

YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vatan Karakaya da serginin yalnızca Macaristan'ın teknolojik vizyonunu yansıtmakla kalmadığını aynı zamanda Türkiye ve Macaristan arasındaki eğitim, araştırma, kültür ve teknoloji temelli güçlü işbirliğinin somut bir göstergesi olduğunun altını çizdi.

Türkiye ve Macaristan'ın, tarihsel olarak dostane ilişkilere sahip iki ülke olduğuna dikkati çeken Karakaya, şunları kaydetti:

"Bu dostluk, eğitim ve bilim alanında karşılıklı anlayış ve saygı temelinde derinleşmektedir. Burada sergilenen eserler de Budapeşte Teknik ve Ekonomi Üniversitesi ile yaptığımız işbirliğinin somut bir sonucudur. Sergide yer alan projeler, sürdürülebilirlikten yapay zekaya, akıllı kentlerden sağlığa kadar birçok alanı kapsamakta, böylece Macaristan'ın yalnızca teknolojiye değil, aynı zamanda toplumsal sorunlara da çözüm üretme kapasitesini gözler önüne sermektedir. Biz de YTÜ olarak, bu vizyonla örtüşen projeler üzerinde çalışan bir üniversitesi olarak, bu işbirliğini daha ileriye taşımaya hazırız."