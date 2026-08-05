Yozgat'ta çiftçinin hububat isyanı: 'Zararına çiftçilik yapıyoruz'

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta yaklaşık 2 milyon 985 bin dekar alanda buğday, 656 bin dekar alanda arpa hasadı tamamlandı. Bu yıl yağışların etkisiyle hububat üretim miktarının 1,35 milyon tonu bulması beklenirken, ürettiği ürünü açıklanan fiyatın altında satmak zorunda kaldığını belirten bölge çiftçisi, hububat alım merkezlerinde saatlerce sırada beklemekten de yakınıyor.

Yozgat il genelinde 610 bin ton kapasiteli lisanslı depolar ile 150 bin ton kapasiteli Toprak Mahsulleri Ofisi'nde hububat alımları hummalı şekilde devam ediyor. Yerköy ilçesinde 1935-1937 yılları arasında inşa edilip, 1938 yılından itibaren de bölge çiftçisinin ürettiği ürünleri alıp, depolayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önünde, yaklaşık 35 derece sıcakta sıranın gelmesini bekleyen çiftçiler, yemlik olduğu gerekçesiyle hububatının alınmamasına tepki gösteriyor.

Bahçecik köyü çiftçilerinden Sümmani Akgül, şunları söyledi:

"Çok şükür, çok güzel. Cenabıallah verdi. Bir de devlet fiyatı verseydi daha güzel olacaktı. Çiftçinin halini çekin, görün. Gülünç bir durumdayız demeye utanıyorum. Açıkladıkları fiyatlardan aldığını görmüyorum. 14 bin 750. Çoğunu da almıyorlar. Diyorlar, 'Standart dışı, tüccara git.' Tüccara da gidiyorsun. 8 bin lirayla, en fazla verdikleri 12 bin lira. Çiftçinin hali bu, yemlik diyor. Yemlikse yemlik deposu yok mu? Devletin başındakiler diyor ki bir havuç buğday da olsa çiftçinin elinde kalmayacak. Şimdi tüccara götür 10 liraya ver diyorlar. Bir ton buğdayın maliyeti en az 13-14 bin lira, 15 bin lira en az. Bugünkü hesaplarla yaptığın zaman 15 bin lira en azınki. Dünden beri de sırada bekliyorum. Onu da gözümüz görmüyor. Buraya gelene kadar kaç aşamadan geçiyoruz biz. Şu anda zararına çiftçilik yapıyor vatandaş. Hani diyeceksin ki niye yapıyorlar? Çoğu bulaşmış çıkamıyor."

"GÜBRE 45 BİN LİRA OLMUŞ, BUĞDAYI ALIYOR 13 LİRA"

TMO önünde sıra bekleyen Metin Sayım ise, "Hasadın durumu iyi. Dolu, sel olmasaydı çok çok iyiydi ama sel zarar verdi, dolu zarar verdi. Hiç biçmediğimiz tarlalar da oldu. Fiyatlar 3 senedir aynı, 12, 12,5, 13 devletin aldığı. Tüccara kalırsa zaten battı. Maliyet çok. Gübre 45 bin lira olmuş, buğdayı alıyor 13 lira. Mazot 80 lira olmuş. Biçerdöver başını almış gitmiş. Sanayiye hiç girmiyorum, motor parçasına. Çalıştığımız yanımıza kar" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN YIL BUĞDAYI SATTIK 13,5 LİRAYA, BU YIL VERİYORUZ 15 LİRAYA"

Hububat fiyatlarının 3 yıldır değişmediğini anlatan Münir Şaşmaz da şöyle konuştu:

"Vallahi sıkıntıdan, başka hiçbir şey yok. Sıkıntı ağır, sistem geç alıyor. Sabah saat 05.00'te geldim, hala buralardayız sıcağın alnında. Burada böyle bir ekipmanı hızlandırıp da insanları rezaletten kurtarmıyorlar. Bazılarının ekinini almıyor. Adam nereye götürecek? Geri dönüyor, gidip tüccarın önüne düşüyor. Tüccar 10 liraya alıyor. Geçen yıl buğdayı sattık 13,5 liraya, bu yıl veriyoruz 15 liraya. Şimdi gübreyi alacağız 42 liraya, mazot alacağız 82 liraya. Nasıl olacak köylünün işi? Devletin bu kadar gücü yok mu bu işi halletmeye, mesai verip çift vardiya çalıştırmaya. 73 yaşındayım, sabahtan beri bu sıcağın altındayım."

Kaynak: ANKA