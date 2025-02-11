Yozgat'ta Girişimci Murat Alparslan, TKDK Desteğiyle Otel Açtı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki girişimci Murat Alparslan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı yüzde 65 hibe desteğiyle otel açtı.

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünden 2011'de mezun olan Alparslan, Almanya'da Erasmus öğrencisi olarak 1 yıl uluslararası yönetim eğitimi aldı.

Daha sonra ABD ve Vietnam'da 4 yıl bir tur operatörlüğünde görev yapan Alparslan, yurt dışı deneyiminin ardından 2017'de memleketi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine döndü.

Memleketinde hazırladığı otel projesini TKDK'ye sunan Alparslan, proje tutarının yüzde 65'ine hibe desteği almaya hak kazandı.

Aldığı destekle ilçesine 25 odalı, 65 yataklı otel açan Alparslan, hem hayalini gerçekleştirdi hem de 20 kişiye istihdam sağladı.

Alparslan, 300 kişilik restoran ve kafeterya alanı, 500 kişilik açık ve kapalı düğün salonu, spa merkezi, açık yüzme havuzu, buhar odası, sauna, Türk hamamı ve spor salonundan oluşan otelde, 2023 Temmuz ayından bu yana konuklarına hizmet veriyor.

"Çalışan personel sayımızı 30'un üzerine çıkarmayı düşünüyoruz"

Girişimci Murat Alparslan, AA muhabirine, yurt dışındaki eğitiminin ardından yatırım yapmak için döndüğü memleketinde, devletin sağladığı destekle hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

TKDK'nin girişimcilere verdiği desteklerden haberdar olduğunu ve bunun neticesinde yatırım kararı aldığını dile getiren Alparslan, oteli faaliyete geçirmek için birkaç yıl içinde altyapı çalışmalarını tamamlayıp inşaat sürecine başladıklarını anlattı.

TKDK'nin bu süreçte kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Alparslan, "Yatırım için bize öncü olup otel tamamlanıncaya kadar yol gösterdiler. TKDK yetkililerine çok teşekkür ediyorum. TKDK'den yaklaşık 500 bin avronun yüzde 65'ini hibe olarak IPARD bize sunmuştu, biz de bu desteklerden faydalandık. Sarıkaya'da sağlık, kültür ve termal turizmini canlandırmak ve ilçemizi cazibe merkezi haline getirmek için ciddi çalışmalar gerçekleştirdik." diye konuştu.

İlçeye kazandırdığı otelle istihdam alanı da oluşturan Alparslan, "Kış dönemlerinde 12, yazın ise 20 kişiyi istihdam ediyoruz. Bu kadar insanı ilçede istihdam etmek bizim için de onur verici bir durum. İnşallah hedeflerimizi ve çalışan personel sayımızı 30'un üzerine çıkarmayı düşünüyoruz. Umarız her şey çok iyi olur. Ülkemizdeki gelişmeler, Yozgat ve Sarıkaya'mızdaki turizm faaliyetleriyle beraber bu hedefler çok daha üst seviyelere taşınacaktır." dedi.

Saliha Açıkgöz de otelde 1,5 yıldır resepsiyon görevlisi olarak çalıştığını belirterek, otelin kendileri için istihdam oluşturduğunu kaydetti.