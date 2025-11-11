Haberler

Yozgat'ta Fidanlık Çalışmaları: 'Yeşil Vatan' İçin Seferberlik

Güncelleme:
Yozgat'ın Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefliği, bu yıl 1 milyonun üzerinde fidan üreterek İç Anadolu'nun ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunuyor. Fidanlar, yangın bölgeleri ve orman arazilerinin ağaçlandırılmasında kullanılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor.

Yozgat'ın Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefliği'nde yetiştirilen fidanlar, İç Anadolu Bölgesi'nin orman varlığına katkı sağlıyor.

İlçeye bağlı Yukarıculhalı köyünde 1990 yılında 30 hektarda kurulan ve yıllık 3 milyonun üzerinde fidan yetiştirme kapasitesine sahip tesiste, çoğunluğu kadınlardan oluşan ekip yoğun bir şekilde çalışıyor.

Sarıçam, karaçam, mavi ladin, mahlep, badem, kuşburnu ve çakal eriği başta olmak üzere 15 türün yetiştirildiği fidanlıkta, bu yıl ağaçlandırma çalışmaları için Kayseri'ye 500 bin, Sivas'a 250 bin, Niğde'ye 125 bin ve Nevşehir'e 100 bin fidan gönderildi.

Ayrıca bu yıla özel Bolu'da çıkan orman yangınında zarar gören alanların ağaçlandırılması için de 130 bin fidanın sevki yapıldı.

"Yeşil Vatan için elimizden geleni yapıyoruz"

Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefi Burcu Aydemir Çakır, AA muhabirine, fidanlıkta bu yıl şu ana kadar 1 milyonun üzerinde fidan üretildiğini, bunların yangın bölgeleri ve boş orman arazilerinin ağaçlandırılmasında kullanıldığını söyledi.

Çakır, "Dikim yapılacak alanlara fidanlığımızdan fidan gönderiyor ve bu hazırlıklara destek sağlıyoruz. 'Yeşil Vatan' için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Yozgat Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay ise yetiştirilen fidanların hem Yozgat hem diğer iller hem de yangın bölgelerinin ağaçlandırma çalışmalarında kullanıldığını ifade etti.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yol açtığı yangınlara dikkati çeken Karaçay, gençlere yeşil bir vatan bırakmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü olarak seferberlik bilinciyle çalıştıklarını anlattı.

Yozgat'ta 110 bin fidan ücretsiz dağıtıldı

Kent genelinde 2025 yılı programı kapsamında ağaçlandırma, rehabilitasyon, toprak muhafaza ve mera ıslahı faaliyetlerinin devam ettiğini dile getiren Karaçay, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde bu yıl ağaçlandırma, rehabilitasyon, toprak muhafaza ve mera ıslahı kapsamında 4 bin 450 hektarlık yeni tesis projemiz bulunmakta. Ayrıca önceki yıllarda ağaçlandırılan yaklaşık 1500 hektarlık sahada bakım çalışmalarımız devam ediyor. Bu alanların arazi hazırlıkları tamamlandı. Bu sahalara yaklaşık 3 milyon 300 bin adet fidan ve tohumun dikim ve ekimini gerçekleştirerek toprağımızı fidan ve tohumla buluşturacağız."

Yozgat'ta vatandaşlara 110 bin fidanın ücretsiz dağıtıldığını belirten Karaçay, bugün de 45 bin fidanı kent sakinleri, öğrenciler ve kamu personeliyle toprakla buluşturacaklarını ifade etti.

"Fidanlarımızla bir bebek gibi ilgileniyoruz"

Fidanlık çalışanlarından Memnune Oğuz da 10 yıldır severek çalıştığını söyledi.

Yetiştirdikleri fidanları Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerine dikkati çeken Oğuz, "Fidanları adeta çocuklarımız gibi görüyoruz, onlarla çocuklarımızdan bile fazla ilgileniyoruz. Ekimini, sulamasını, çapalanmasını yaparken neredeyse 7/24 burada gibiyiz. Fidanlarımızla bir bebek gibi ilgileniyoruz. Yetiştirip büyüttüğümüz fidanların Türkiye'nin dört bir yanına gidip büyümesi bizi çok mutlu ediyor." dedi.

