Yozgat'ta arpa hasadı başladı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde arpa hasadı gerçekleştirildi.

Tarım ve hayvancılık yapan üretici İbrahim Tamer'in tarlasında düzenlenen arpa hasadına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan katılarak incelemelerde bulundu.

Yozgat'ın buğday üretiminde ülke sıralamasında 6'ncı sırada, arpa üretiminde ise 17'nci sırada yer aldığı belirtildi. Ayrıca Yozgat'ta 2026 yılında yaklaşık 3 milyon 703 bin dekar arazide hububat ekimi yapıldığı ve 1 milyon 388 bin 575 ton hububat üretimi beklendiği ifade edildi.

Programda açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Bu sene çok şükür çok verimli bereketli bir yıl içerisindeyiz. Arpada 700 ila 1 ton aralığında beklenti var. Bereketli olsun inşallah. Yozgat ilimizde bu sene yaklaşık ekimi yapılan 805 bin dekarlık alanda da hasat çalışmaları devam ediyor. Bu sene yağışlı, bereketli, zarardan uzak bir yıl geçirdik. Üreticimiz ve çalışanlarımız bu konudan son derece memnunlar. İnşallah bu vesile ile yıl sonuna kadar arpalardan sonrasında buğdaylarda da aynı verimi alırız. İnşallah üreticimiz emeğinin karşılığını almış olur" dedi.

Biçerdöver ile temsili olarak hasat yapılmasının ardından program sona erdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı