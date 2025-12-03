Haberler

Yozgat'taki arama faaliyetlerinde şu ana kadar 927 bin ons altın bulundu

Güncelleme:
Ahlatcı Holding, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda 927 bin ons altın rezervi buldu. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, altın sahasında 1000 kişiyi istihdam etmeyi planladıklarını ve toplam rezervin artmasını beklediklerini açıkladı.

Ahlatcı Holding tarafından Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yürütülen arama faaliyetlerinde 927 bin ons altın tespit edildi.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Yozgat'ta Vali Mehmet Ali Özkan'a ziyarette bulundu.

Daha sonra Yozgat'ın doğal gaz dağıtım şirketi Sürmeligaz'a uğrayan Ahlatcı, burada gazetecilere, yaklaşık 1,5 yıl önce Kanada merkezli Eldorado Gold Corporation'ın Türkiye'de faaliyet gösteren şirketi Tüprag Madencilik'ten Sarıkaya'daki 7 sahayı, halka açık şirketleri Enerya'ya Ahlatcı Altın İşletmeleri olarak aldıklarını söyledi.

Sahaların devralınmasının ardından çalışmalara başladıklarını anlatan Ahlatcı, şöyle konuştu:

"Burada ne kadar rezerv olduğunu araştırmaya başladık. Bize devredilirken burada 250-300 bin ons civarında bir rezerv olduğu ifade edildi. Bunun üzerine iki şirket arasında yapılan pazarlıkla sahaları devraldık. Bağımsız bir şirket olan Mitos'a durum tespiti yapmaları için talimat verdik. Gerekli sondaj çalışmalarını onlar yaptı, biz de yürüttük. Çalışmaların ardından 7 sahanın yalnızca biri ile diğer sahanın bir bölümünde 927 bin ons altın tespit ettik. Henüz sondaj yapamadığımız alanlar da var. Oralarda da sondaj tamamlandığında rezerv miktarının artacağını düşünüyoruz. İnşallah 1,5 milyon ons seviyesine ulaşır. Bu, Yozgat'ımız için de çok önemli."

Ahlatcı, yeni kurulacak altın sahasında 1000 kişiyi istihdam etmeyi planladıklarını dile getirdi.

Bu haliyle altının yaklaşık 4 milyar dolar civarında olduğu bilgisini paylaşan Ahlatcı, bunun ekonomiye destek olacağını vurguladı.

Ahmet Ahlatcı, diğer 6 sahada da mevcut rezervi destekleyen ya da onun bir bölümünü oluşturan yeni rezervler tespit etmeyi beklediklerini ifade etti.

Sahadaki çalışmalara 50 kişilik ekiple başladıklarını aktaran Ahlatcı, "Sondaj çalışmaları devam ediyor. Kış dönemi yaklaşıyor olmasına rağmen çalışmaları sürdüreceğiz. İlk altını muhtemelen 1,5 yıl içinde ya da 2027'nin başlarında alırız diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Ekonomi
