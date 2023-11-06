YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'na 355 bin 475 kişi ziyaret etti

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle düzenlenen 12. YÖREX Fuarı, 4 gün boyunca 355 bin 475 kişi tarafından ziyaret edildi. Fuarda, 7 bölgeden 500 katılımcı tarafından yüzlerce yöresel ürün sergilendi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 12'ncisi ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen, Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'İ 4 günde 355 bin 475 kişi ziyaret etti.

"Sizin oraların nesi meşhur?" sloganıyla 7 bölgeden 500 katılımcının yüzlerce yöresel ürününü sergilediği 12. YÖREX'e ziyaretçi ilgisi yoğun oldu. Türkiye'nin en çok sevilen fuarı olarak bilinen YÖREX'i sadece birinci gününde 62 bin 315 kişi ziyaret etti. Önceki yıl 5 gün süren YÖREX'i 342 bin 496 kişi ziyaret ederken, bu yıl 4 gün süren YÖREX'te 355 bin 475 ziyaretçi yöresel ürünlerle buluştu. YÖREX'te Denizli buldan bezinden, Erzurum oltu taşına, Hatay künefesinden Adana kebabına, Beypazarı turşusundan Tokat basmasına yüzlerce ürün ziyaretçinin beğenisine sunuldu.

YÖREX'te TOBB'un organizasyonuyla ulusal ve uluslararası büyük market zincirlerinin coğrafi işaretli ürünler ve yerel üreticilerle yaptığı ikili görüşmeler yapıldı. İkili görüşmelerde yöresel ürün ticaretini geliştirecek anlaşmalar için işbirliği sağlanırken, fuar boyunca devam eden "Nesi Meşhur" ödüllü bilgi yarışmasına katılanlar hem yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri tanıdı hem de yöresel ürünlerle ilgili farkındalık oluşturuldu. YÖREX'te düzenlenen "Yerel Kalkınmanın Anahtarı Coğrafi İşaretler" panelinde Türkpatent Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Dr. Hakan Kızıltepe, Aydın Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, TOBB Kobi Araştırma ve Danışmanlık Merkezi Sanayi Müdürlüğü Müdürü Cahit Eren, YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu coğrafi işaretlerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu. YÖREX'e çok sayıda öğrenci katılırken, çocukların yöresel ürünlere ilgisi yoğun oldu.

"Maya tuttu"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 12 bin yıllık Anadolu'nun yöresel ürünlerini 12'nci kez Anadolu insanıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylerken, YÖREX'e olan ilginin her geçen gün arttığına dikkat çekti. "Bu Fuar maya tuttu" diyen başkan Ali Çandır, önümüzdeki yıllarda YÖREX'in daha fazla katılımla daha fazla ürünle Anadolu insanıyla ve yurtdışındaki insanlarla buluşturmak istediklerini kaydetti.

Başkanı Ali Çandır, Yöresel Ürünler Projesi'ne başından beri destek veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederken, "12. kez YÖREX'in açılışını yapan, bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmayan, yön veren, destek olan iş dünyamızın lideri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dünya Ticaret Odaları Federasyonu Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Çandır, 12. YÖREX'i yoğun ilgi ve büyük coşkuyla tamamladıklarını söylerken, katılan, katkı sağlayan, destek veren herkese teşekkür etti. - ANTALYA