Yılın Seçilmiş Ürünü'nün 2023 ödülleri 2 Mayıs'ta sahiplerini buldu

Artık markalar tüketicileri değil, tüketiciler kendi markasını ve ürününü seçiyor. Son olarak her yıl binlerce tüketicinin oylarına dayanarak inovasyonları ödüllendiren Yılın Seçilmiş Ürünü organizasyonunun 2023 sonuçları açıklandı. Tüketici araştırması NielsenIQ tarafından 10 - 23 Mart'ta çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 4 bin tüketicinin oyları neticesinde kazanan ürünlerin ödülleri, Yılın Seçilmiş Ürünü'nün 2 Mayıs'ta gerçekleştirdiği törende takdim edildi.

"44 ülkedeki 4,5 milyar tüketiciyi doğru ürünlere yönlendiriyoruz"

Yılın Seçilmiş Ürünü Türkiye Kurucusu Çiğdem Micozkadıoğlu ise konuya dair şu açıklamayı yaptı: "1987'den bu yana 44 ülkedeki 4,5 milyar tüketiciyi en iyi ürünlere yönlendirmeyi, üreticileri de kalite ve inovasyonları için ödüllendirmeyi amaçlıyoruz. Organizasyonda markalar ödül kazanmasa da, bağımsız ve güvenilir tüketici araştırması ile inovasyona ve rakiplerine dair çok değerli içgörüler elde ediyor. Kazanan markalar ise ürünlerinin bilinirliğini artırırken, aynı zamanda yeni ürünlerinin denenmesini sağlıyor ve satış kanalları oluşturma fırsatı yakalıyor. Tüketiciler ise hayatlarını daha kolaylaştıran ya da rengiyle, tadıyla, kokusuyla kendilerine hitap eden ürünleri takdir etmiş oluyor. Bu da markalar ve tüketiciler arasında işbirliği ortamı yaratıyor ve pazara tüketicilerin ihtiyaçlarına ya da zevklerine hitap edecek ürünlerin sunulmasına kapı aralıyor."

Organizasyon, geri dönüşü kanıtlanmış pazarlama aracı niteliği taşıyor

Gelecek yıl araştırmaya katılmak isteyen markalar için tüm süreci detaylı bir şekilde açıklayan Yılın Seçilmiş Ürünü Türkiye Kurucusu Çiğdem Micozkadıoğlu'dan edinilen bilgilere göre Yılın Seçilmiş Ürünü, uluslararası tanınmış bir organizasyon olmanın yanı sıra geri dönüşü kanıtlanmış bir pazarlama aracı niteliği taşıyor. Araştırmaya yalnızca son 24 ayda pazara sunulmuş tüketici ürünleri katılabiliyor. Bu ürünler, pazarlama, reklam, medya, perakende dünyasının önemli isimlerinden oluşan Yılın Seçilmiş Ürünü Etik Komitesi tarafından başvuru kriterlerine uygunluğu açısından değerlendiriliyor. Hizmet ettikleri tüketim ihtiyacı ve barındırdığı özelliklere göre belirli kategorilere ayrılıyor. Ardından ise 4 bin tüketicinin oylamasına sunuluyor. Kazananlar ise özel olarak bilgilendiriliyor.

Tüketicilerin %55'i logo kullanılan ürünleri satın almaya yöneliyor

Tüketicilerin oylaması sonucunda ödül kazanan şirketler ürünlerinde Yılın Seçilmiş Ürünü logosunu kullanma hakkı elde ediyor. NielsenIQ'nun son araştırmalarında bir ürünün reklamında Yılın Seçilmiş Ürünü logosu kullanıldığında tüketicilerin %60'nın reklama güvendiği kaydedilirken, %55'inin de üzerinde bu logonun olduğu ürünü satın almaya yöneldiği belirtiliyor. Tüm finalistler ise süreç neticesinde hazırlanan raporda kategorilerdeki dinamikler, inovasyon ve alışveriş trendlerini gösteren analize sahip olabiliyor.

Yılın Seçilmiş Ürünü'nün 2023 kazananları aşağıdaki gibi sıralanıyor;

1. Algida Maraş Usülü Bol Kaymak

2. Calve Acı Peri Peri Sos

3. Cif Krem Sprey

4. Dove Duş Köpüğü Argan Yağı

5. Dove Hair Therapy Saç Bakım Serisi

6. Goodyear Eagle Sport 2

7. Knorr 5 Dakikada Humus

8. Knorr Çabuk Mac & Cheese

9. Nestle Damak Karamel Krokan

10. Philips 3000 Serisi Hava Temizleyici

11. Philips Azur 8000 Serisi Buharlı Ütü

12. Philips Buharı Düzleştirici 7000 Serisi

13. Philips LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

14. Philips SpeedPro Max Aqua Plus Kablosuz Dik Süpürge

15. Supradyn Kids