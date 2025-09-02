Yıldız TTO, Sanayinin Yeşil Geleceği İçin GreenStars Modelini Hayata Geçirdi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (Yıldız TTO), sanayinin yeşil geleceğine yerli GreenStars modelini hayata geçirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KOBİ'ler, modelden alacakları karbon ayak izi hesaplama, sürdürülebilirlik yol haritası hazırlama ve danışmanlık gibi kritik hizmetlerin maliyetinin yüzde 90'ını TÜBİTAK hibe desteğiyle karşılayabiliyor.

Üniversitenin akademik birikimiyle geliştirilen ve yüzde 100 yerli olan model, kurumların sürdürülebilirlik performansını uçtan uca değerlendiren bir platform olarak öne çıkıyor.

Model bu yönüyle sanayinin sürdürülebilirlik performansını uçtan uca değerlendiren ve uluslararası geçerliliğe sahip sertifikasyon sistemi özelliğine sahip.

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 17'yi (SKA) temel alan model, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarındaki mevcut durumlarını analiz ederek, geleceğe dönük yol haritası sunuyor ve sertifika veriyor.

Güvenilir bir dönüşüm merkezi olma vizyonuyla hareket ediyor

Yıldız TTO markası GreenStars, yenilikçi bir değerlendirme platformu olmanın yanı sıra kurumlar için güvenilir bir dönüşüm merkezi olma vizyonuyla hareket ediyor.

Vizyonun en somut çıktısı olan GreenStars Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifikası, uluslararası denetim kuruluşu TÜV Austria Turk işbirliğiyle verilerek sertifikayı alan kurumlara küresel pazarlarda geçerli bir saygınlık kazandırıyor.

ÇSY, insan kaynakları, idari süreçler, altyapı ve bilgilendirme eğitim organizasyon gibi çok katmanlı bir değerlendirme sürecinin ardından yeterli skora ulaşan şirketler, sürdürülebilirlik taahhütlerini uluslararası düzeyde kanıtlama imkanı buluyor. Süreç işletmelerin marka itibarını güçlendirirken, yatırımcılar ve paydaşlar nezdinde güveni pekiştiriyor.

Modelin sunduğu bütüncül hizmetler, yeşil dönüşümün teknik gerekliliklerine de tam kapsamlı çözümler üretiyor.

GHG Protokolü ve ISO 14064 gibi küresel standartları kullanarak gerçekleştirdiği Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplaması ile şirketlerin sera gazı emisyonlarını bilimsel bir temelde ölçerek azaltım stratejileri geliştirmelerine olanak tanıyor.

Bununla birlikte, alanında uzman mühendis kadrosuyla yürüttüğü enerji etüdü çalışmaları, işletmelerin enerji israf noktalarını tespit ederek operasyonel maliyetlerini düşürmelerini ve verimliliklerini üst düzeye çıkarmalarını sağlıyor.

Hizmetler, kurumların çevresel sorumluluklarını yerine getirmesine katkı sunarken, aynı zamanda maliyet avantajı elde etmesine de kapı aralıyor.

Model, büyük sanayi kuruluşlarının yanı sıra ülke ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ'lerin de yeşil dönüşüm sürecine aktif katılımını hedefliyor. Bu doğrultuda, TÜBİTAK tarafından yürütülen "1831-Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı" kapsamında yetkilendirilmiş sayılı mentor kuruluştan biri olarak KOBİ'lere önemli bir fırsat sunuyor.

Program sayesinde KOBİ'ler, modelden alacakları karbon ayak izi hesaplama, sürdürülebilirlik yol haritası hazırlama ve danışmanlık gibi kritik hizmetlerin maliyetinin yüzde 90'a varan kısmını TÜBİTAK hibe desteği ile karşılayabiliyor. Bu destek, KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırarak Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi düzenlemelere uyumunu kolaylaştırıyor.

Yıldız TTO GreenStars, kısa sürede Türkiye'nin en saygın kurumlarının tercihi olmayı başardı. Aralarında İstanbul Havalimanı (İGA), TÜBİTAK, Yünsa, Rebul, Koleksiyon, Orka Holding, Unifree Duty Free, Sefine Tersanecilik ve MetropolCard gibi kendi sektörlerinin lider markalarının bulunduğu geniş bir referans ağı, GreenStars'ın sunduğu çözümlere duyulan güvenin göstergesi oldu.

İşbirlikleriyle, GreenStars sürdürülebilirlik alanında bir hizmet sağlayıcı olmanın ötesinde şirketler için stratejik bir çözüm ortağı olacak şekilde kendini konumlandırıyor.

"Üniversitenin akademik birikimini doğrudan sanayiye aktardık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız TTO Genel Müdürü Selim Serkan Say, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, üniversitenin 114 yıllık akademik birikimini ve bilimsel üretim gücünü, GreenStars projesiyle doğrudan sanayiye aktardıklarını belirtti.

Çevreye duyarlı kurumların yeşil dönüşüm yolculuğuna katkı sunduklarına dikkati çeken Say, "GreenStars, klasik bir sertifikasyon sistemi olmayıp Türkiye'nin sanayi vizyonunu geleceğe taşıyan stratejik bir modeldir. Uluslararası standartlara uygun karbon ayak izi hesaplamalarından enerji verimliliği etütlerine, TÜBİTAK destekli mentörlük hizmetlerinden sektörler arası güçlü referans ağına kadar uçtan uca çözümler sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Say, modelin, Türkiye'nin yeşil ekonomide küresel rekabet gücünü artıracağını anlatarak, yerli ve milli bir sürdürülebilirlik markası olarak artan ivmeyle yoluna devam edeceğini vurguladı.