Yıldız Kaşifleri Girişimcilik Programı İçin Başvurular Başladı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve YTÜ Yıldız Teknopark tarafından yürütülen girişimcilik programı "Yıldız Kaşifleri"nin 2. dönem başvuruları, 15 Aralık'a kadar yapılabilecek.

YTÜ Yıldız Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin tüm üniversitelerinden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvuru yapabildiği program, gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı projelerini katma değeri yüksek girişimlere dönüştürmeyi amaçlıyor.

Yıldız Kaşifleri'nin ikinci dönemiyle program, öğrenci projelerine destek veren klasik bir yapı olmaktan çıkarak, genç girişimcileri fikir aşamasından pazara ve şirketleşmeye götüren yüksek bütçeli ve bütünleşik bir girişimcilik modeli sunuyor.

Bu kapsamda, yeni dönem başvuruları yalnızca YTÜ öğrencilerine değil, Türkiye'deki tüm üniversitelerde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki tüm girişimcilere açık olacak.

YTÜ kulüplerde ise destekler sadece YTÜ öğrenci kulüplerine verilecek. Başvuruda ise proje veya girişim takımının liderinin Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi olması tek şart olarak aranıyor. Programa başvuralar 15 Kasım-15 Aralık'ta yapılabilecek.

Açıklanan destek paketleri, öğrencilere sunulan en yüksek destek kalemlerinden oluşuyor. Program kapsamında verilen ekipman, teçhizat ve uluslararası yarışma destekleri toplamda önemli bir rakama ulaşıyor.

- Toplamda 10 milyon liralık bütçe

Öğrencilerin teknoloji tabanlı iş fikirlerini geliştirmeleri için kapsamlı bir destek modeli sağlayan Girişimcilik Desteği'nde girişimcilik eğitimleri, uzman mentörlükleri, Bootcamp, ön kuluçka süreçlerine destek gibi imkanlar bulunuyor.

Teknoloji geliştiren proje takımları ve kulüpler için oluşturulan "Ekipman Desteği"nde Üst Destek Limiti 150 bin lira olarak belirlendi.

Ayrıca programda, stratejik dikeylerde (Sağlık, Tarım, Çevre-Sürdürebilirlik, Savunma Sanayi alanlarında) ek destek artı 50 bin lira, lisansüstü öğrenci ek desteği ise artı 50 bin lira (takımda en az bir yüksek lisans veya doktora öğrencisi bulunması halinde), toplamda maksimum ekipman desteği 250 bin lira olacak.

Proje ve yarışma takımlarına verilen "Yarışma Desteği" kapsamında uçak bileti, konaklama giderleri karşılanırken, destek üst limiti 150 bin lira olarak belirlendi. Program, "Ölçeklenme Desteği" ile girişimini büyütmek isteyen ekipleri uluslararası pazarlara taşıyor.

Londra, Amsterdam ve Dubai ofislerinde global network erişimi, uluslararası mentörlük, yatırımcı bağlantıları, teknolojik altyapı desteği sağlanıyor. Fikir aşamasından pazara, ardından şirketleşmeye götüren aşamalarda toplamda 10 milyon liralık bütçe hazırlandı.

Sağlık, tarım teknolojileri, çevre ve sürdürülebilirlikle savunma sanayisi alanlarında başvuruda bulunan öğrenci ekipleri, destek değerlendirmelerinde ek bütçe avantajı elde edecek.

Bunun yanı sıra programa kabul edilen girişimci ekipler, eğitim, mentörlük, iletişim atölyeleri, pazarlama ve finansal planlama eğitimlerini içeren hızlandırma sürecine dahil olacak. Proje takımları ve öğrenci kulüpleri ise jüri değerlendirmesinin ardından desteklerini doğrudan alabilecek.

Program takvimi, başvuru sürecinin ardından 15-31 Aralık'ta ön değerlendirme, 1-10 Ocak'ta jüri sunumları, 10-17 Ocak'ta nihai sonuçların açıklanması ve 17 Ocak'ta programın başlangıcı olarak devam edecek. Sonuçlar, başvuru sahiplerine e-posta yoluyla iletilecek.