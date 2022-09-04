Yiğit Bulut, enerji krizi nedeniyle rotasını Türkiye'ye çeviren Avrupalılara karşı uyardı: Malınızı ucuza kaptırmayın

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, büyük bir enerji krizine neden olurken, kara kışa hazırlanan ve enerji tasarrufu adına uyarılar yapılan Avrupa ülkelerini zor günler bekliyor. Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yaşayan vatandaşa, "Oteller kışı dolu geçireceği gibi ev alım ve kiralama için harekete geçtiler! Malınızı ucuza kaptırmayın" çağrısı yaptı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Avrupa'da enerji krizi çıkardı. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla Avrupa'dan 1 milyon insanın kışı İstanbul, İzmir, Antalya gibi şehirlerde geçirmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan da paylaşım geldi.

GAZ SEVKİYATI BELİRSİZ BİR SÜRELİĞİNE DURDURULACAK

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos'ta bakıma alınan ve tekrar faaliyete geçmesi beklenen Kuzey Akım'daki bir türbinde arızaların tespit edildiği belirtilmişti. Hattan doğal gaz sevkiyatının arızalar tamir edilmeden yapılamayacağına işaret edilen açıklamada, bu nedenle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulmasına karar verildiği kaydedilmişti.

"İSTANBUL, İZMİR VE ANTALYA'DA EV ALIMI İÇİN HAREKETE GEÇTİLER"

Avrupa'dan 1 milyon insanın enerji krizi nedeniyle kışı Türkiye'de geçirmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bulut, şu ifadeleri kullandı; "İlahi Adalet! Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye'de geçirmek için harekete geçti. İstanbul, İzmir, Antalya ve birçok ilde oteller kışı dolu geçireceği gibi ev alım ve kiralama için harekete geçtiler! Malınızı ucuza kaptırmayın Muhtaçlar! İlahi adalet!"