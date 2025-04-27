Yerli Teknoloji Şirketi, Türk Mitolojisinden İlham Alan Oyunuyla Küresel Pazara Açılacak

Yerli teknoloji şirketi, Türk mitolojisinden ilham alarak aksiyon ve macera kategorisinde geliştirdiği dijital oyunla küresel pazara açılmaya hazırlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2015 yılında kurulan ve finans, oyun, dijital yayıncılık ve altyapı teknolojileri gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren firma, Türk mitolojisinden esinlenerek hazırladığı video oyununu kısa sürede çevrim içi platformlara açmayı planlıyor.

"Olpamis" adıyla meraklılarıyla buluşmaya hazırlanan oyunla, kültürel köklerin evrensel bir dille anlatılması hedefleniyor.

Hedef, dünyanın önde gelen dijital oyun platformunda yer almak

Roof Stacks firması kurucusu Burak Soylu, AA muhabirine, yaklaşık iki yılda hazırladıkları ve geliştirme aşamasına devam ettikleri projeyi anlattı.

Dijitalleşen dünyanın oyun sektörünü de değiştirdiğini belirten Soylu, önceden CD'lerden alınan oyunların artık çevrim içi platformlara yüklendiğini söyledi.

Soylu, çevrim içi oyun dağıtım şirketi olan Steam'in, bu alanda dünyada önemli bir platform olduğuna işaret ederek, "Biz metroidvania (aksiyon ve macera) tarzında oyun üretiyoruz. Bu, söz konusu platformda üretilebilecek en zor oyun kategorisidir. Biz oyun dünyasının profesyonellerinin olduğu Steam'i kendimize hedefledik. Evrensel olamazsak milli fayda sağlayamayız. Türk kültürünü, Türk dünyasının hassasiyetlerini anlatan bir oyun yapıyoruz. Bizim ana karakterimiz bir kurt, bununla kardeşlik hukuku üzerine kurulmuş güzel bir hikayeyi anlatarak oyun dünyasına kendi milli duygu ve hassasiyetlerimizi aktarabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Geliştirdikleri Olpamis oyunuyla kasım ayında Steam platformunda yer almayı planladıklarını kaydeden Soylu, Haziran 2026'da da tüm platformlarda oyun severlerle buluşacaklarını ifade etti.

Soylu, Ankara'da düzenlenen 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda oyunun ilk tanıtımını yaptıklarını, yurt dışında da Almanya'nın Hamburg kentinde oyun tutkunlarıyla bir araya geleceklerini anlattı.

"Web3 ve Fintech teknolojilerinde Turcorn çıkarmayı hedefliyoruz"

Sektöre yönelik hedeflerine ilişkin bilgi veren Soylu, "Olpamis'i 3 milyon kopya satabilmek, hedeflerimizi tutturursak 100 milyon dolar gelir elde etmek istiyoruz. Biz şirket olarak iki Turcorn çıkaracağımızı düşünüyoruz. Özellikle Web3 ve Fintech teknolojilerinde Turcorn çıkarmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'de ilgili kurum ve kuruluşların oyun dünyasını geliştirmek için çeşitli çalışmalar yaptığına da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Oyun dünyasındaki başarı, bence bir oyunu 1 milyar dolara satmak değil, 1 milyar dolara bir oyun şirketini satın almaktır. Biz bunun habitatını kurmaya çalışıyoruz. Bir ayda bir oyun çıkartmayı değil de oyun dünyasında söz sahibi olmaya çalışıyoruz. Hedeflerimize ulaşır ve bu konuda başarılı olursak, oyun dünyasında ürün geliştirme yaklaşımını oluşturmayı hedefliyoruz."