Artan yenilenebilir enerji talebinin bakır ve gümüş fiyatlarında etkili olması bekleniyor

BURHAN SANSARLIOĞLU/ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU - ABD/İsrail- İran Savaşı'nın başlaması sonrasında petrol tedarikine ilişkin bozulmaların yenilenebilir enerjiye ilgiyi artırmasıyla, bu alanda fazlaca kullanılan bakır ve gümüşe talebin yükseleceği tahmin ediliyor.

Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı kaynaklı sıkıntılar dolayısıyla petrol arzı büyük ölçüde azalırken, bu durum petrol fiyatlarında sert yükselişlere neden oldu.

Özellikle Asya ve Avrupa ülkelerinin fosil yakıtlara ulaşımının sınırlı hale gelmesiyle bu ülkeler, yenilenebilir enerji tarafına tekrar yoğunlaştı.

Petrol arzının belirli bir coğrafyada yoğunlaşması, bölgesel gerilimlerin küresel enerji fiyatları üzerinden hızla yayılmasına neden olurken, enerji ithalatçısı ülkeler açısından maliyet enflasyonunun kolayca tetiklenmesine yol açıyor.

Öte yandan, enerji arz güvenliğine ilişkin belirsizlikler, sadece kısa vadeli fiyatlamaları değil, orta-uzun vadede tedarik zincirinde çeşitlendirme, enerji dönüşümü ve stratejik rezerv politikalarının önemini de artırıyor.

Söz konusu riskler, ekonomileri petrole olan bağımlılıktan kurtulma arayışına sevk ederken, bu anlamda yenilenebilir enerjiye yönelimin artacağı öngörülüyor.

Buradan hareketle, özellikle güneş panellerinde yoğun olarak kullanılan bakır ve gümüşe ilginin daha da artması bekleniyor.

Orta Doğu ülkelerinde güneş paneli, rüzgar gülü ve yenilenebilir enerji rüzgar santrali talebi artacak

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, savaş öncesinde yenilenebilir enerji tarafına ciddi bir talep olduğunu belirterek, son dönemde özellikle Uzak Doğu'da bu talebin arttığını söyledi. Ergezen, Çin'in özellikle petrol ithalatı yüksek ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti.

O yüzden de Çin'in daha önce bunu çeşitlendirmeye yönelik adımlar attığını dile getiren Ergezen, şu değerlendirmede bulundu:

"Çin şu anda dünyanın en büyük nükleer enerji kapasitesini, yatırımlarını yapıyor. Bu anlamda önemli. Nükleer enerji tarafında en yakın rakibiyle çok ciddi bir mesafe açacak derecede yatırımları var. Bu durum yenilenebilir enerji tarafında da söz konusu. Bu bilinç Çin tarafında vardı. Bunun şimdi dünya geneline yayıldığını görüyoruz. Avrupa tarafında zaten sürdürülebilirlik kapsamında yenilenebilir enerji talebinin ciddi şekilde arttığını görmüştük. Bunlardan kaynaklı zaten bakır talebinin ciddi anlamda arttığını görüyorduk. Gümüş talebinin de arttığını görüyorduk. Bu savaşla birlikte bunun etkisi daha da artacaktır diye düşünüyorum."

Ergezen, yenilenebilir enerji talebinin gelişmekte olan ülkelere yayılacağı öngörüsünde bulundu.

Orta Doğu ülkelerinde güneş paneli, rüzgar gülü ve yenilenebilir enerji rüzgar santrali talebinin ciddi şekilde artacağını söyleyen Ergezen, "Bunun yanı sıra şunu da unutmamak lazım, yapay zeka tarafında da çok ciddi bir enerji talebi var." dedi.

Ergezen, buna yönelik birçok yeni yatırım bulunduğunu dile getirdi.

Fiziksel talep daha da artabilir

Fiziksel talebin daha da artacağı bir döneme girildiğini vurgulayan Ergezen, şunları kaydetti:

"ABD/İsrail-İran savaşının başlamasıyla özellikle petrole dayalı enerjinin küresel anlamda ne kadar sıkıntılara yol açtığı yeniden görülmüş oldu. Buna benzer bir görüntüyü daha önce Rusya-Ukrayna Savaşı, pandemi krizi esnasında da görmüştük. Yavaş yavaş ülkeler bu tarz stratejilerini de geliştiriyor olacaklar. Belki son bir nokta şunu da söylemek mümkün olabilir. Genel anlamda zaten hem yenilenebilir enerji talebi, yani sürdürülebilirlik kapsamında hem enerji bağımlılığını azaltma anlamında hem de bu tarz fosil yakıtlara dayalı enerji ihtiyacını çeşitlendirmeye yönelik hamleler gelecek. Bu artarak devam edecektir. Bakır bu hamlelerden pozitif etkilenecek ama gümüş de bundan olumlu etkilenecektir."