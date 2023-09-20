Yenilenebilir Enerji Sektöründe İstihdam Konferansı Bandırma'da Gerçekleştirildi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen RE-You Projesi kapsamında, Yenilenebilir Enerji Sektöründe İstihdam: 'Gelecek İçin Doğru Beceriler Konferansı' Bandırma'da gerçekleştirildi. Konferansta enerji sektörünün üst düzey temsilcileri, kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve yenilenebilir enerji eğitimi alan 200 RE-You öğrencisi bir araya geldi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen RE-You Projesi (Yenilenebilir Gençlik Enerji Operasyonu) kapsamında, Yenilenebilir Enerji Sektöründe İstihdam: "Gelecek İçin Doğru Beceriler Konferansı" Bandırma'da gerçekleştirildi.

Konferansta enerji sektörünün üst düzey temsilcileri, kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve yenilenebilir enerji eğitimi alan 200 RE-You öğrencisi bir araya geldi.

Re-You Proje Koordinatörü Ali Koç, "Yıl boyunca üniversitelerimizde tam donanımlı yenilenebilir enerji laboratuvarı kurduk rüzgar, biyogaz ve güneş alanında son derece Türkiye de eşi benzeri bulunmayan bir eğitim merkezi oluşturduk bu eğitim merkezlerine ilişkin müfredatlarımız yoğun bir emekle hazırlandı ve ardından eğitimlere başladık Çanakkale de ilk mezunlarımızı verdik Balıkesir'de de hizmeti eylülde mezuniyet törenimizi gerçekleştireceğiz. Bir yandan da projemizin en önemli faaliyetlerinden biri olan akreditasyon sürecimiz devam etmekte." dedi.

AB ve Mali Yardımlar Daresi Başkanı Doç. Dr. Ömer Cantekin de "AB Mali Yardım Dairesi Başkanlığı şimdiye kadar binden fazla projeyi 1 milyar avrodan fazla bütçeyi yönetmiş ve yönetmeye devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir Üniversitesi (BAUN) Rektör yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl ise "Bölgenin potansiyelinin değerlendirilmesi yanında, bu alanların kariyer merkezi olması ve sanayi yatırımları açısından da bir cazibe merkezi haline getirilmesi de önem arz ediyor. Bugün eğitim merkezinin akreditasyonu tamamlanmış ve daha iyi bir hizmet için kendisini geliştirmiş olacak." diye konuştu.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu da şunları kaydetti:

"Yenilenebilir Gençlik Enerjisi, ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyen en önemli projelerden bir tanesi. Bu proje kapsamında üniversitemizde yenilenebilir enerji alanında eğitim alan çok sayıda mühendis teknik eğitimlerini almakta ve diğer personellerimiz de kariyer basamaklarına hızla başladılar. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz staj ve sonrasında istihdam olarak payını oluşturdular."

Proje kapsamındaki çalıştay ve konferanslara yenilenebilir enerji alanında binin üzerinde paydaşın katıldığı, bugüne kadar proje kapsamında 480 kişinin yenilenebilir enerji alanında eğitim aldığı ve eylül ayı sonunda tüm öğrencilerin mezun olduğu bilgisi kaydedildi.

Yenilenebilir enerji alanında biyogaz, rüzgar ve güneş enerjisi alanlarında 7 adet müfredat kitabının basıldığı aktarıldı. Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Global Wind Organization (GWO) tarafından aktedite edildiği bildirildi.

Almanya ve Danimarka'ya çalışma ziyaretleri düzenlendiği ve yenilenebilir enerji alanında kilit kurumların ziyaret edildiği belirtildi. Ardından Güney Marmara Bölgesi Yenilenebilir Enerji Piyasası İstihdam Raporu hazırlandığı ve Almanya'dan yenilenebilir enerji çatı kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla Bölgesel Konferans'ın gerçekleştirildiği aktarıldı.

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Gerçekleştirilen etkinliğe AB Türkiye Delegasyonu İnsani ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Laurent Guirkinger, yenilenebilir enerji sektör temsilcileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, yeni mezun mühendisler ve ilgili yüksek lisans ve doktora öğrencileri katıldı.