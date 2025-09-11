Yeni Vergi Düzenlemeleri ile Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele

İSTANBUL Aydın Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Dr. Adil Salepçioğlu, "Özellikle hizmet sektöründeki vergi kayıplarının önlenmesi ve kayıt dışı ekonominin vergi kapsamına alınması için yeni düzenlemeler gündemde. Bu adımlar vergi sisteminde dengeyi sağlamaya yardımcı olacak" dedi.

Dr. Salepçioğlu, "Yeni düzenleme ile birlikte vergi sisteminde sadeleştirme ve etkinlik hedefleniyor. Bu kapsamda, yıllardır uygulanan basit usul vergilendirme önemli ölçüde daraltıldı. Daha önce bu uygulamadan faydalanabilen bazı meslek grupları artık gelirlerini defter tutarak ve gerçek beyanla açıklamak zorunda kalacak. Amaç bordrolu çalışanların üzerindeki yükü hafifletmek ve vergi kayıplarını önlemek. Yeni düzenlemelerle kayıt dışı ekonomi vergiye tabi tutulacak" diye konuştu.

'ULAŞIM VE HİZMET SEKTÖRÜ YAKINDAN ETKİLENECEK'

Dr. Salepçioğlu, özellikle şehir içi yolcu taşımacılığı yapan taksiler, dolmuşlar, minibüsler ve otobüslerin yanı sıra berberler ve lokantalar gibi hizmet sektörü bu düzenlemeden doğrudan etkileneceğini söyledi. Dr. Salepçioğlu, "Bu mükellefler artık basit usulden yararlanamayacak ve kazançlarını gerçek usulde beyan edecekler" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemelerin en temel amacının vergi kayıplarını ortadan kaldırmak olduğuna dikkat çeken Dr. Salepçioğlu, "Hizmet sektöründe yıllardır götürü vergi uygulamasıyla çok ciddi kayıplar yaşandı. Bu durum en çok bordrolu çalışanları yük altında bırakıyordu. Yeni sistem bu adaletsizliği ortadan kaldırmayı hedefliyor" dedi.

'VERGİ DAHA ADİL DAĞITILACAK'

Götürü vergi usulüne tabi olan esnaf, sanatkar ve bazı sağlık sektörü çalışanlarında uzun süredir vergilendirilemeyen gelirler olduğunun altını çizen Dr. Salepçioğlu, yeni düzenlemelerle vergi uygulamasının daha yaygın ve adil bir şekilde dağılacağını belirtti. Dr. Salepçioğlu, "Bu değişiklikler sadece bordro mahkumları üzerinden alınan vergilere yüklenmek yerine, bugüne kadar vergi dışı kalan kazançlara da yöneliyor. Böylece mali disiplin güçlenecek ve kayıt dışı ekonomi büyük ölçüde sisteme dahil edilecek" diye konuştu.

Dr. Salepçioğlu, yeni düzenlemelerin orta vadeli plan kapsamında kritik bir rol üstlendiğini dile getirerek "Şu an bir üst çatı oluşturuldu. Ayrıntılı yönergeler yakında açıklanacak. Ancak görünen o ki, vergiler artık önemli ölçüde gelir yaratıcı unsur olarak kullanılacak. Bu da kayıt dışı ekonominin vergiye tabi tutulması anlamına geliyor" dedi.

Dr. Salepçioğlu, "Yapılan düzenlemelerle Türkiye'de uzun süredir tartışılan vergi adaletinin sağlanması yolunda önemli bir adım atılıyor. Yeni düzenlemeler hem mali disiplinin sağlanması hem de vergi yükünün toplumun tüm kesimlerine adil ve dengeli biçimde dağıtılması için tarihi bir fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.