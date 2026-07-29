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Yeni nohut çeşidi Denizli’nin dışında ekilen bölge illerinde de yüksek verim verdi

Yeni nohut çeşidi Denizli’nin dışında ekilen bölge illerinde de yüksek verim verdi
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20 nohut çeşidi, yalnızca Denizli’de değil; Antalya, Afyonkarahisar, Uşak, Ankara ve Kütahya başta olmak üzere farklı iklim ve toprak yapısına sahip illerde de yüksek verimiyle üreticiye umut oldu.

20 nohut çeşidi, yalnızca Denizli'de değil; Antalya, Afyonkarahisar, Uşak, Ankara ve Kütahya başta olmak üzere farklı iklim ve toprak yapısına sahip illerde de yüksek verimiyle üreticiye umut oldu.

Denizli'de yürütülen Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı Projesi kapsamında tescillenen Borsa-20 nohut çeşidi üreticilerle ilk kez Nisan ayında buluşmuştu. Denizli'nin Tavas ilçesinde gerçekleştirilen nohut tohumu dağıtım töreninde ilçedeki üreticilere 3 ton, Antalya, Uşak, Afyon, Ankara ve Kütahya illerindeki üreticilere ise 1 ton 200 kilo olmak üzere toplamda 4 ton 200 kilo Borsa-20 çeşidi üreticilerle buluştu. Farklı illerde ekimi gerçekleştirilen Borsa-20, Denizli'de olduğu gibi güçlü çıkışıyla yüz güldürüyor.

Farklı bölgelerde gerçekleştirilen demonstrasyon ekimlerinden gelen ilk görüntüler, Borsa-20'nin güçlü gelişimi, sağlıklı bitki yapısı ve yüksek adaptasyon kabiliyetiyle üreticilere umut verdiğini ortaya koyuyor. Elde edilen sonuçlar, çeşidimizin geniş coğrafyalarda güvenle yetiştirilebileceğini gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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