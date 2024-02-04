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Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama: Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak

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Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi. Karahan, açıklamasında "Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası Yeni Merkez Bankası Başkanı olan Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi. Karahan, "Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak." dedi.

"TEMEL AMACIMIZ VE ÖNCELİĞİMİZ FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMAK"

Karahan, açıklamasında "Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama: Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamakFatih Karahan

FATİH KARAHAN KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama: Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamakFatih Karahan

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da Başekonomist görevine atandı.

28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Karahan, 3 Şubat 2024 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak atanmıştır.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Merkez Bankası Fatih Karahan Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Yan komşu :

Amerika menşeyli devşirmelerden ne zaman vazgeçersek o zaman düzlüğe çıkarız

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bekir yapici:

ben yurtdisinda yasiyorum avrupa ve abd basinina göre yeni M.B baskani bilgili tecrubeli birisiymis ve oldukca basarili bir kariyere sahipmis umarim buda birilerinin kaprisine hasetine ve ayak oyunlarina kurban gitmez cünki ülkemiz ve halkimiz iflasin esiginde .

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1
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Gh Tgv:

Hepsi bos bunlar borclari tahsil icin gonderiliyor simsek dahil. Gercek bu.

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