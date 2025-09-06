BMW, IAA Mobility 2025'te Yeni iX3'ü Tanıtacak

Borusan Otomotiv'in Türkiye temsilcisi olduğu BMW Group, 9-14 Eylül arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek IAA Mobility 2025'te Neue Klasse platformuna ait ilk modelleri ve sürdürülebilir mobilite vizyonunu tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuarda Yeni BMW iX3 tamamen elektrikli modeliyle sahne alırken, MINI ise Deus Ex Machina işbirliğiyle hazırlanan iki özel John Cooper Works konsept aracı sergileyecek.

Yeni BMW iX3, altıncı nesil BMW eDrive teknolojisiyle donatıldı. 108,7 kilovat saatlik silindirik hücreli bataryasıyla 805 kilometreye kadar menzil (WLTP) sunabilen araç, 400 kilovat ultra hızlı şarj kapasitesiyle 10 dakikada 372 kilometrelik menzil elde edebiliyor.

Çift yönlü şarj özelliği (V2L, V2H, V2G) sayesinde mobil bir güç bankası işlevi görebilen otomobil, arka aksında EESM, ön aksında ise ASM tipi elektrik motorları kullanıyor. Bu yapı enerji kayıplarını yüzde 40 azaltarak verimliliği artırıyor.

Yeni BMW iX3 50 xDrive versiyonu, 345 kilovat/469 beygir gücü ve 645 Nm tork üretirken, 100 kilometreye 4,9 saniyede ulaşabiliyor. Soft Stop teknolojisiyle frenlemenin yüzde 98'i rejeneratif sistemle gerçekleştirilerek daha verimli ve yumuşak bir sürüş sağlanıyor.

Yüksek işlem gücü ve dijital altyapı

BMW iX3'ün "dört süperbeyin" mimarisi, dört yüksek performanslı bilgisayarla geleneksel modellere kıyasla 20 kat daha yüksek işlem gücü sunuyor. Heart of Joy kontrol ünitesi, aktarma organları, fren, enerji geri kazanımı ve direksiyon sistemlerini tek merkezden yöneterek sürüş dinamiklerini optimize ediyor.

Araç, yeni Otoyol & Şehir Asistanı, Park Asistanı ve simbiyotik fren sistemleriyle desteklenen gelişmiş sürücü destek sistemlerine sahip bulunuyor.

BMW'nin yeni tasarım anlayışını temsil eden model, dikey böbrek ızgaralar, ışıkla tanımlanan far imzası ve güçlü yüzey geometrileriyle öne çıkıyor. Aerodinamik optimizasyonla sürtünme katsayısı 0,24'e indirilen otomobilin iç mekanında kapı panellerine entegre kokpit çizgileri, geniş cam alanlar ve panoramik tavan ferahlık sağlıyor.

BMW Panoramic iDrive, fiziksel kontrollerle dijital işlevlerin dengeli kombinasyonunu sunuyor. Sistemde BMW Panoramic Vision, 3D Head-Up Display, ergonomik merkez ekran ve QuickSelect teknolojili "widget"lar yer alıyor.

Yeni nesil BMW İşletim Sistemi X ile birlikte sunulan dijital altyapı, My BMW uygulaması üzerinden uzaktan yazılım güncellemeleri ve kişiselleştirme özellikleriyle destekleniyor. Sisteme gelecekte "Large Language Model" teknolojisi de entegre edilecek.

Yeni BMW iX3, selefine göre yaşam döngüsü boyunca yüzde 34 daha düşük karbon emisyonuna sahip. Debrecen'deki fabrikada tamamen fosil yakıtsız enerjiyle üretilen araçta, kullanılan materyallerin yaklaşık üçte biri ikincil hammaddelerden oluşuyor.

Batarya hücrelerinde yüzde 50 geri dönüştürülmüş nikel, kobalt ve lityum kullanılırken, geri dönüşüm ortaklıklarıyla kapalı döngü sağlanıyor. Döngüsel tasarım anlayışı çerçevesinde araçta yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyester iplikler, Econeer koltuklar ve kolay sökülebilir bileşenler kullanılıyor.

Deus Ex Machina işbirliğiyle iki yeni model

MINI'nin motosiklet kültürü markası Deus Ex Machina ile işbirliği sonucu geliştirilen iki özel John Cooper Works konsept modeli, fuarda sergilenecek.

The Skeg adlı elektrikli model, 190 kilovat/258 beygir gücünde motoruyla dikkat çekerken, yarı şeffaf "fiberglass" paneller sayesinde yüzde 15 daha hafif bir gövdeye sahip. Flex Tip Surf Spoiler ve sörf kültürüne atıf yapan detaylar da dış tasarımda öne çıkıyor.

İç mekanda ise neopren koltuk kaplamaları, analog kontroller ve sörf tahtası yapısına benzer ön panel gibi detaylarla sahil yaşam tarzı yansıtılıyor.

The Machina adlı içten yanmalı model ise 170 kilovat/231 beygir gücünde motoru, geniş çamurlukları, Nürburgring esintili yarış difüzörü ve Can-Am tarzı spoyleriyle performans odaklı tasarımıyla öne çıkıyor. İç mekanda ise 5 noktalı emniyet kemerleri, alüminyum zemin plakaları ve hafifletilmiş kokpit unsurları kullanılıyor.

Her iki modelin tavanında yer alan beyaz "X" grafik, MINI ile Deus Ex Machina işbirliğini simgeliyor.

The Skeg modelinde kullanılan fiberglass paneller ve The Machina'daki alüminyum bileşenler, hafiflik ve verimlilik avantajı sağlarken, her iki model de döngüsel ekonomi teması doğrultusunda geliştirildi. The Skeg'in elektrikli yapısı, emisyon salımını sıfıra indirerek çevresel etkiyi minimize ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMW Group Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse, Neue Klasse'nin şirketin geleceğe yönelik en büyük projesi olduğunu belirtti.

Bu projeyle birlikte sadece yeni bir otomobil neslini değil, aynı zamanda tamamen yeni bir teknoloji platformunu hayata geçirdiklerini aktaran Zipse, elektrifikasyon, dijitalleşme ve döngüsel ekonomi alanlarında attıkları adımların, sektörde öne çıkacağını vurguladı.

Yeni BMW iX3'ün bu vizyonun ilk somut örneği olarak yalnızca modern tasarımı ve etkileyici sürüş dinamikleriyle değil, aynı zamanda sürdürülebilir üretim anlayışıyla da fark yarattığının altını çizen Zipse, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize daha verimli, daha bağlantılı ve daha çevre dostu bir mobilite deneyimi sunarken, aynı zamanda BMW markasının köklü değerlerini geleceğe taşıyoruz. Neue Klasse ile BMW, bir çağın kapanıp yeni bir çağın başladığı noktada duruyor. Yeni BMW iX3'ün, bu yolculuğun başlangıç işareti ve bizi daha da ileriye taşıyacak güçlü bir dönüm noktası olduğuna inanıyoruz."

MINI Tasarım Başkanı Holger Hampf de yaptıkları işbirliğinde MINI'nin motorsporları tarihi ve başarılarını hatırlatan iki otomobil sergilediklerini ifade etti.