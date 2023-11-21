Alman yemek dağıtım devi Delivery Hero ve İspanyol rakibi Glovo'ya yapılan antitröst soruşturması genişletiliyor. Avrupa Birliği Antitröst Düzenleyicileri Komisyonu, soruşturmanın kapsamını genişletti. Delivery Hero'nun Türkiye'de Yemeksepeti sahibi olarak bilinen şirketin, AB rekabet kurumu ile başı dertte olduğu belirtiliyor.

Alman yemek dağıtım devi Delivery Hero ve İspanyol rakibi Glovo'ya için yapılan Antitröst soruşturması daha da kapsamlı hale geliyor. Temmuz 2022'de hem İspanya hem de Almanya'da yapılan eş zamanlı baskınlarla Delivery Hero ve Glovo merkezleri soruşturma altına alındı. İlk sonuçlar sonrası Avrupa Birliği Antitröst Düzenleyicileri Komisyonu soruşturmayı genişletme kararı aldı. Delivery Hero bildiğiniz gibi 2015 yılında yaptığı satın alma sonrası Türkiye'de Yemeksepeti sahibi olarak karşımıza çıktı.

Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, AB rekabet kurumunun antitröst soruşturması altında

Yemek dağıtımı konusunda dünya devleri arasına giren Delivery Hero, Avrupa'ki rakiplerini satın almaya devam ediyor. Son olarak İspanya merkezli Glovo, Delivery Hero çatısı altına girdi. Türkiye'de de Yemeksepeti satn alma hamlesi ile gündeme gelen şirketin, AB rekabet kurumu ile başı dertte.

Daha önce Temmuz 2022'de yapılan baskın, tam da Delivery Hero'nun Glovo hisselerinin yüzde doksanını almasının üzerine denk geldi. Ancak o dönem yapılan açıklamalara göre bu sadece basit bir antitröst soruşturmasıydı.

Bugün ortaya çıkan yeni detaylara bakılırsa AB Rekabet Kurumu olarak da bilinen Avrupa Birliği Antitröst Düzenleyicileri Komisyonu, soruşturmanın kapsamını genişletti.

Çinli otomotiv şirketi, Avrupa'dan önce Türkiye'ye geliyor! İşte Hozon Neta U

Komisyon, AB sınırları içinde tekelleşmeye gitmeye çalışan şirketleri ve satın alımlarını denetlemekle görevli. Ancak komisyonun bu soruşturması her zaman için şirketin adil rekabet ortamını kendi lehine değiştirdiği anlamına gelmiyor. Yine de soruşturmanın bir yılın ardından genişletilmesi önemli.

Komisyon yaptığı basın açıklamasına ise şu şekilde:

"Başlangıçta iddia edilen pazar tahsislerini de içeren soruşturmanın kapsamı, artık kaçak avlanmama anlaşmaları ve ticari açıdan hassas bilgilerin alışverişi şeklindeki ek davranışları kapsayacak şekilde genişletildi"

Şu an için Glovo ve Delivery Hero ise antitröst soruşturması hakkında bir açıklama yapmış değil. Berlin merkezli Delivery Hero'nun kuruluş tarihi 2011 yılı. Şu anda dünya çapında 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Birkaçı satın alma yoluyla alınanlar da dahil olmak üzere çok sayıda farklı gıda teslimatı ve hızlı ticaret markası şirket çatısı altında. Glovo ise 2014'te kuruldu. Ancak 2021'in sonlarında Delivery Hero, şirketin çoğunluk hisselerini satın aldı. Yemeksepeti şirketinin de sahibi de olan şirket bu satın almayı ise 2015 yılında yaptı.

Yemeksepeti sahibi Delivery Hero için yapılan AB rekabet kurumu soruşturması sizce nasıl sonuçlanır? Yorumlarınızı bekliyoruz.