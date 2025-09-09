YEDAŞ'tan Öğrencilere Boyama Seti Desteği

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ), yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte hizmet verdiği Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve Ordu'da öğrencilere boyama seti dağıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, ilkokul birinci ve ikinci sınıflarda öğrenim gören öğrencilere toplam 4 bin adet boyama seti dağıtıldı. Pastel boya, sulu boya, keçeli kalem ve kuru boyadan oluşan setler, okulun ilk gününde öğrencilerin masalarına bırakıldı.

YEDAŞ, setlerle birlikte velilere ilettiği mesajda, "YEDAŞ olarak bölge halkına sadece kesintisiz enerji sunmakla kalmıyor, yarının yetişkinlerini bugünden desteklemeyi, onların hayallerine ortak olmayı görevimiz biliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAŞ Samsun Bölge Müdürü Uğur Emin Asan, şirket olarak her fırsatta hizmet bölgelerindeki çocuklara yönelik projeler geliştirmeye gayret etiklerini belirtti.

Boya setini çocukların hayal dünyalarını kağıda aktaracakları araçlar olarak tanımlayan Asan, şu ifadeleri kullandı:

"Enerjimizin kaynağında sadece elektrik değil, çocukların hayalleri de var. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın eğitim yolculuklarına katkı sunmak bizim için büyük bir mutluluk. Boyama setlerimizin onların dünyalarını daha renkli ve üretken kılmasını diliyoruz."

Asan, "Projenin, öğrencilerin okula adaptasyon sürecini kolaylaştırmasını ve eğitim hayatına daha motive, istekli bir başlangıç yapmalarına destek olmasını bekliyoruz. Öğretmenler ve veliler, çocuklara yönelik bu desteği memnuniyetle karşıladı. Etkinlik ayrıca, öğrencilerin paylaşım, yardımlaşma ve sınıf arkadaşlarıyla etkileşim becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.