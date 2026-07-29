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YEDAŞ’a Stevie Awards’tan iki gümüş ödül

YEDAŞ’a Stevie Awards’tan iki gümüş ödül
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Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), 11. Stevie Awards for Great Employers’ta iki önemli uluslararası başarıya imza attı.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), 11. Stevie Awards for Great Employers'ta iki önemli uluslararası başarıya imza attı. Şirket, farklı kademelerdeki yöneticileri için uyguladığı "Liderlik Gelişim Ekosistemi" ve saha ekiplerinin teknik yetkinliklerini ölçmek ve geliştirmek için hayata geçirdiği "Operasyonel Yetkinlik Değerlendirme ve Gelişim programı" ile 2 Gümüş Stevie Ödülü kazandı.

YEDAŞ, çalışan gelişimine yönelik yenilikçi uygulamalarıyla uluslararası arenada iki ödülün sahibi oldu. YEDAŞ, 38 ülkeden binin üzerinde başvurunun değerlendirildiği 11. Stevie Awards for Great Employers kapsamında iki ayrı kategoride Gümüş Stevie Ödülü'ne layık görüldü.

YEDAŞ tarafından geliştirilen "Liderlik Gelişim Ekosistemi", En İyi Liderlik Gelişim Programı kategorisinde Gümüş Stevie Ödülü kazandı. Şirketin "Operasyonel İş Gücü Teknik Yetkinlik Değerlendirme ve Gelişim Programı" ise "İnsan Analitiğinin En İyi Kullanımı" kategorisinde Gümüş Stevie Ödülü'nün sahibi oldu.

Geleceğin liderleri kapsamlı bir ekosistemle yetiştiriliyor

YEDAŞ'ın farklı yönetim kademelerindeki liderlerin gelişim ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla hayata geçirdiği Liderlik Gelişim Ekosistemi, LİG1 ve Master Lig programlarını bünyesinde barındırıyor. Farklı kademelerde görev yapan yöneticilere yönelik kapsamlı ve bütüncül bir gelişim yaklaşımı sunan ekosistem; liderlik yetkinliklerinin güçlendirilmesini, ortak bir liderlik kültürü oluşturulmasını ve kurumun gelecekteki liderlerinin yetiştirilmesini amaçlıyor. Program, YEDAŞ'ın çalışan gelişimine ve liderlik yetkinliklerine verdiği stratejik önemin somut uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor.

Saha çalışanlarının gelişiminde veriye dayalı model

YEDAŞ'a ikinci ödülü getiren Operasyonel Yetkinlik Değerlendirme ve Gelişim Programı ise saha ekiplerinin teknik bilgi ve yetkinliklerinin objektif ölçütlerle değerlendirilmesini sağlıyor. Program kapsamında elde edilen veriler kullanılarak çalışanların güçlü yönleri ve gelişim alanları belirleniyor, ihtiyaçlara uygun hedef odaklı gelişim planları oluşturuluyor. Böylece saha çalışanlarının mesleki gelişimi sistematik bir yapıya kavuşturulurken operasyonel verimliliğin, iş kalitesinin ve hizmet standartlarının geliştirilmesine de katkı sunuluyor. Veriye dayalı insan kaynağı yönetimi alanında öncü bir uygulama olarak değerlendirilen program, İnsan Analitiğinin En İyi Kullanımı kategorisinde YEDAŞ'a Gümüş Stevie Ödülü getirdi.

"İnsan kaynağımıza yaptığımız yatırım uluslararası alanda karşılık buldu"

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, iki farklı programla kazanılan ödüllerin, şirketin insan ve gelişim odaklı yaklaşımının uluslararası düzeyde tescili olduğunu belirterek, "YEDAŞ olarak sürdürülebilir başarının temelinde yetkin, gelişime açık ve değişime öncülük eden insan kaynağının bulunduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla bir taraftan farklı kademelerdeki yöneticilerimizi geleceğin liderlik yetkinlikleriyle desteklerken diğer taraftan saha çalışanlarımızın teknik gelişimini objektif verilere dayanan sistematik bir modelle yönetiyoruz. Liderlik Gelişim Ekosistemimizin ve Operasyonel Yetkinlik Değerlendirme ve Gelişim Programımızın iki ayrı kategoride Gümüş Stevie Ödülü kazanması, insan kaynağımıza yaptığımız yatırımların uluslararası alanda karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Çalışanlarımızın gelişimini destekleyen yenilikçi uygulamalar üretmeye, hizmet kalitemizi güçlendirmeye ve sektörümüze değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

YEDAŞ'ın liderlik gelişimi ve insan analitiği gibi birbirini tamamlayan iki alanda kazandığı ödüller, şirketin çalışan gelişimini bütüncül bir yaklaşımla ele aldığını ve insan kaynakları uygulamalarını veriye dayalı modellerle desteklediğini ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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