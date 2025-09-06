Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için ÖTV oranı yüzde 8 oldu

6 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yat, tekne ve gezinti gemilerinde Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) oranı yüzde 8 olarak belirlendi. Daha önce sıfır olan vergi oranı, düzenlemeyle birlikte artık deniz taşıtlarında da uygulanacak.

MALİYE BAKANLIĞI SORUMLU OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararın uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak. Düzenleme, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listedeki bazı malları kapsıyor.

ÖTV KAPSAMINDAKİ DENİZ TAŞITLARI;

Yeni düzenleme ile şu araçlar yüzde 8 ÖTV'ye tabi olacak:

18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri

Yolcu ve gezinti gemileri

Yatlar, kotralar, tekneler ve benzeri deniz taşıtları

Eğlence ve spor amaçlı tekneler (kürekli kayıklar ve şişme kanolar hariç)

SİLAH RUHSATLARINA BÜYÜK ZAM

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer kararla, silah taşıma ve bulundurma belgesi harçları da artırıldı.