Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için ÖTV oranı yüzde 8 oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yat, tekne ve gezinti gemilerine yüzde 8 ÖTV getirildi. Daha önce sıfır olan vergi oranı artık deniz taşıtlarında da uygulanacak. Aynı sayıda yayımlanan diğer karar ile silah taşıma ve bulundurma belgesi harçları iki katına çıkarıldı; yıllık taşıma vesikası 31.600 TL, bulundurma vesikası 50.565 TL, yivsiz tüfek ruhsatı ise 1.225 TL oldu.
6 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yat, tekne ve gezinti gemilerinde Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) oranı yüzde 8 olarak belirlendi. Daha önce sıfır olan vergi oranı, düzenlemeyle birlikte artık deniz taşıtlarında da uygulanacak.
MALİYE BAKANLIĞI SORUMLU OLACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararın uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak. Düzenleme, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listedeki bazı malları kapsıyor.
ÖTV KAPSAMINDAKİ DENİZ TAŞITLARI;
Yeni düzenleme ile şu araçlar yüzde 8 ÖTV'ye tabi olacak:
- 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri
- Yolcu ve gezinti gemileri
- Yatlar, kotralar, tekneler ve benzeri deniz taşıtları
- Eğlence ve spor amaçlı tekneler (kürekli kayıklar ve şişme kanolar hariç)
SİLAH RUHSATLARINA BÜYÜK ZAM
Resmi Gazete'de yayımlanan diğer kararla, silah taşıma ve bulundurma belgesi harçları da artırıldı.
- Silah taşıma müsaade vesikası yıllık harcı 15.800 TL'den 31.600 TL'ye,
- Bulundurma vesikaları 25.282 TL'den 50.565 TL'ye,
- Yivsiz tüfek ruhsatnameleri 611 TL'den 1.225 TL'ye yükseltildi.