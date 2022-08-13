Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,83 ile İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,83 ile İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) oldu.

Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 7,25'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: