Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5,44 kazançla 3.020,20 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.773,06 puanı, en yüksek 3.051,83 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 6,68 artışla 3.020,58 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,31 primle 4.918,60 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,47 kazançla 2.381,11 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,87 artışla 3.065,29 puana yükseldi.

Şekerbank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 36,72 ile Şekerbank oldu. Şekerbank'ı yüzde 29,62 ile İş Finansal Kiralama ve yüzde 23,54 ile Petkim izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 9,74 ile Anadolu Grubu Holding, yüzde 6,18 ile Aksa Akrilik ve yüzde 6,01 ile Şok Marketler Ticaret şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 119 milyar 40 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi, 118 milyar 720 milyon lirayla SASA Polyester Sanayi ve 117 milyar 767 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın düştü, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,48 azalışla 1.020,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,54 kayıpla 6 bin 838 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,94 değer kazanarak 18,1160 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,97 düşüşle 18,2200 lira oldu.

Geçen hafta 21,7800 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,11 kayıpla 21,5380 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,33 değer kaybederek 18,9880 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)