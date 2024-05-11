Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,70, BES fonları ortalama yüzde 1,09 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 1,68 ile 'Fon Sepeti Fonları' gösterirken, tek gerileyen fon ise yüzde 1,23 ile 'Kıymetli Maden Fonları' oldu. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,08 ile 'Hisse Senedi'nde görülürken, tek gerileyen fon ise yüzde 1,68 ile 'Kıymetli Madenler' oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: Haftalık Yatırım Fonları: Yatırım Fonları 0,70 (1092 kazandıran, 338 kaybettiren), Borsa Yatırım Fonları 0,62 (14 kazandıran, 6 kaybettiren), Borçlanma Araçları Fonları 0,82 (68 kazandıran, 2 kaybettiren), Fon Sepeti Fonları 1,68 (72 kazandıran, 1 kaybettiren), Hisse Senedi Fonları 1,61 (108 kazandıran, 7 kaybettiren), Karma ve Değişken Fonlar 1,60 (126 kazandıran, 4 kaybettiren), Katılım Fonları 0,54 (38 kazandıran, 12 kaybettiren), Kıymetli Maden Fonları -1,23 (0 kazandıran, 17 kaybettiren), Para Piyasası Fonları 0,96 (50 kazandıran, 0 kaybettiren), Serbest Fon 0,40 (630 kazandıran, 295 kaybettiren). Haftalık Emeklilik Fonları: Emeklilik Fonları 1,09 (341 kazandıran, 38 kaybettiren), Başlangıç Fonları 0,95 (10 kazandıran, 0 kaybettiren), Borçlanma Araçları 0,80 (46 kazandıran, 0 kaybettiren), Değişken 1,42 (136 kazandıran, 5 kaybettiren), Devlet Katkısı 1,45 (12 kazandıran, 0 kaybettiren), Endeks 1,99 (4 kazandıran, 0 kaybettiren), Fon Sepeti Fonu 1,57 (15 kazandıran, 0 kaybettiren), Hisse Senedi 2,08 (32 kazandıran, 0 kaybettiren), Karma 1,11 (7 kazandıran, 2 kaybettiren), Katılım 0,32 (24 kazandıran, 8 kaybettiren), Kıymetli Madenler -1,68 (0 kazandıran, 15 kaybettiren), OKS Katılım 0,46 (16 kazandıran, 8 kaybettiren), OKS Standart 0,97 (10 kazandıran, 0 kaybettiren), Para Piyasası 0,91 (13 kazandıran, 0 kaybettiren), Standart 1,19 (13 kazandıran, 0 kaybettiren), Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 2,34 (3 kazandıran, 0 kaybettiren).
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,70, BES fonları ortalama yüzde 1,09 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 1,68 ile "Fon Sepeti Fonları" gösterirken, tek gerileyen fon ise yüzde 1,23 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.
BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,08 ile "Hisse Senedi"nde görülürken, tek gerileyen fon ise yüzde 1,68 ile "Kıymetli Madenler" oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
|Haftalık Yatırım Fonları
|Fon Kategori
|Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %
|Fon Kategori Kazandıran (Adet)
|Fon Kategori Kaybettiren Adet
|Yatırım Fonları
|0,70
|1092
|338
|Borsa Yatırım Fonları
|0,62
|14
|6
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,82
|68
|2
|Fon Sepeti Fonları
|1,68
|72
|1
|Hisse Senedi Fonları
|1,61
|108
|7
|Karma ve Değişken Fonlar
|1,60
|126
|4
|Katılım Fonları
|0,54
|38
|12
|Kıymetli Maden Fonları
|-1,23
|0
|17
|Para Piyasası Fonları
|0,96
|50
|0
|Serbest Fon
|0,40
|630
|295
|Haftalık Emeklilik Fonları
|Emeklilik Fonları
|1,09
|341
|38
|Başlangıç Fonları
|0,95
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|0,80
|46
|0
|Değişken
|1,42
|136
|5
|Devlet Katkısı
|1,45
|12
|0
|Endeks
|1,99
|4
|0
|Fon Sepeti Fonu
|1,57
|15
|0
|Hisse Senedi
|2,08
|32
|0
|Karma
|1,11
|7
|2
|Katılım
|0,32
|24
|8
|Kıymetli Madenler
|-1,68
|0
|15
|OKS Katılım
|0,46
|16
|8
|OKS Standart
|0,97
|10
|0
|Para Piyasası
|0,91
|13
|0
|Standart
|1,19
|13
|0
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|2,34
|3
|0