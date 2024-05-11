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Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,70, BES fonları ortalama yüzde 1,09 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 1,68 ile 'Fon Sepeti Fonları' gösterirken, tek gerileyen fon ise yüzde 1,23 ile 'Kıymetli Maden Fonları' oldu. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,08 ile 'Hisse Senedi'nde görülürken, tek gerileyen fon ise yüzde 1,68 ile 'Kıymetli Madenler' oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: Haftalık Yatırım Fonları: Yatırım Fonları 0,70 (1092 kazandıran, 338 kaybettiren), Borsa Yatırım Fonları 0,62 (14 kazandıran, 6 kaybettiren), Borçlanma Araçları Fonları 0,82 (68 kazandıran, 2 kaybettiren), Fon Sepeti Fonları 1,68 (72 kazandıran, 1 kaybettiren), Hisse Senedi Fonları 1,61 (108 kazandıran, 7 kaybettiren), Karma ve Değişken Fonlar 1,60 (126 kazandıran, 4 kaybettiren), Katılım Fonları 0,54 (38 kazandıran, 12 kaybettiren), Kıymetli Maden Fonları -1,23 (0 kazandıran, 17 kaybettiren), Para Piyasası Fonları 0,96 (50 kazandıran, 0 kaybettiren), Serbest Fon 0,40 (630 kazandıran, 295 kaybettiren). Haftalık Emeklilik Fonları: Emeklilik Fonları 1,09 (341 kazandıran, 38 kaybettiren), Başlangıç Fonları 0,95 (10 kazandıran, 0 kaybettiren), Borçlanma Araçları 0,80 (46 kazandıran, 0 kaybettiren), Değişken 1,42 (136 kazandıran, 5 kaybettiren), Devlet Katkısı 1,45 (12 kazandıran, 0 kaybettiren), Endeks 1,99 (4 kazandıran, 0 kaybettiren), Fon Sepeti Fonu 1,57 (15 kazandıran, 0 kaybettiren), Hisse Senedi 2,08 (32 kazandıran, 0 kaybettiren), Karma 1,11 (7 kazandıran, 2 kaybettiren), Katılım 0,32 (24 kazandıran, 8 kaybettiren), Kıymetli Madenler -1,68 (0 kazandıran, 15 kaybettiren), OKS Katılım 0,46 (16 kazandıran, 8 kaybettiren), OKS Standart 0,97 (10 kazandıran, 0 kaybettiren), Para Piyasası 0,91 (13 kazandıran, 0 kaybettiren), Standart 1,19 (13 kazandıran, 0 kaybettiren), Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 2,34 (3 kazandıran, 0 kaybettiren).

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,70, BES fonları ortalama yüzde 1,09 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 1,68 ile "Fon Sepeti Fonları" gösterirken, tek gerileyen fon ise yüzde 1,23 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,08 ile "Hisse Senedi"nde görülürken, tek gerileyen fon ise yüzde 1,68 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 0,701092338
Borsa Yatırım Fonları0,62146
Borçlanma Araçları Fonları0,82682
Fon Sepeti Fonları1,68721
Hisse Senedi Fonları1,611087
Karma ve Değişken Fonlar1,601264
Katılım Fonları0,543812
Kıymetli Maden Fonları-1,23017
Para Piyasası Fonları0,96500
Serbest Fon0,40630295
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,0934138
Başlangıç Fonları0,95100
Borçlanma Araçları0,80460
Değişken1,421365
Devlet Katkısı1,45120
Endeks1,9940
Fon Sepeti Fonu1,57150
Hisse Senedi2,08320
Karma1,1172
Katılım0,32248
Kıymetli Madenler-1,68015
OKS Katılım0,46168
OKS Standart0,97100
Para Piyasası0,91130
Standart1,19130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon2,3430
(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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