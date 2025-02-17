Yatağan Termik Santralleri için Acil Çözüm Talebi

Tes-İş Sendikası Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, Yeniköy Kemerköy ve Yatağan Termik Santralleri'nin mevcut durumları üretim ve çalışmaların devamlılığı için 'Acil çözüm' talebi ile iktidar ve muhalefet partilerine ziyaret gerçekleştirdi. Başta enerji güvenliği ve ülke ekonomisi olmak üzere bölgedeki termik santrallerinde faaliyetin durması halinde direkt 20 bin kişiyi etkileyecek bir istihdam sorunu yaşanacağını belirten Başkan Erçelik, ziyaret ettiği partilere rapor sundu.

Yeniköy Kemerköy ve Yatağan Termik Santrallerinin 1,748 MW kurulu güçle yıllık 11.7 milyar kWh elektrik üretme kapasitesine sahip olduğunu ve burada Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 2.67'sini karşıladığını kaydeden Fatih Erçelik bu üretimin 2.7 milyon konutun elektrik ihtiyacına denk geldiğini belirtti.

Bu santraller, 2.1 milyar metreküp doğalgaz ithalatını engelleyerek, 810 milyon USD cari açığa olumlu katkı sağladığını kaydeden Erçelik, AK Parti, CHP Muğla İl Başkanlıklarına beraberindeki heyetle ziyaret ederek hazırladıkları ropordan oluşan dosya sundu.

Yerüstü maden rezervleri tükenen Yatağan Elektrik Üretim AŞ aleyhine açılan dava sonucu firmanın yeraltı maden ruhsatının iptal edilmesi nedeniyle kömür sıkıntısı yüzünden elektrik üretim tesisi kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı için durumun ele alınması gerektiğini kaydeden Sendika Başkanı Fatih Erçelik, sorunun detaylı olarak incelenip ele alınması gerektiğini kaydederek ülkenin faydasına olan bir karar için herkesten destek istediklerini belirtti. Yeniköy Kemerköy Santrali'nde doğrudan istihdam edilen 3 bin Yatağan santralinde ise doğrudan istihdam edilen bin 670 çalışan olmak üzere yaklaşık 5 bin kişinin bu iki santralde çalıştığını belirten Sendika Başkanı Erçelik, "İstihdam edilen personelin çoğunluğu, bölge halkından sağlanmakta olup, bu durum yerel yaşam standardını yükseltmekte ve sosyal refaha katkıda bulunmaktadır. Santraller, yalnızca doğrudan istihdam değil, aynı zamanda yan sektörlere (lojistik, tedarik, bakım ve destek hizmetleri) dolaylı istihdam imkanı sunmaktadır. Bölgedeki diğer küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir ekonomik canlanma kaynağıdır. Çalışanların aileleriyle birlikte düşünüldüğünde, bu santraller yaklaşık 20.000 kişiye dolaylı ekonomik fayda sunmaktadır" dedi.

Yeniköy Kemerköy ve Yatağan Termik Santralleri, yıllık kömür ihtiyacı yaklaşık 15.5 milyon ton kömür ihtiyacı olduğunu ancak, kömür tedarikinde yaşanan zorluklar ve dışarıdan kömür alma zorunluluğunun maliyetleri artırdığını kaydeden Erçelik, "Yeniköy Kemerköy Santrali için, 2025 yılında 2.8 milyon ton dışarıdan kömür alınması gerekecek olup, bunun yıllık maliyeti yaklaşık 153 milyon USD'dir. Yatağan Termik Santrali, 2025 yılında dışarıdan 4 milyon ton kömür alacak olup, bunun yıllık maliyeti yaklaşık 182 milyon USD'dir. Sadece 1 yıllık kömür ithalatı için bu 2 santral için ödenecek olan 335 milyon USD'nin ülke ekonomisi için de önemli bir kayıp olduğunu belirten Erçelik, "Acele kamulaştırma, kamu yararına yönelik projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için elzemdir. Aksi durumda firmalarda faaliyet durma noktasına gelecektir" diyerek tüm siyasi partilerden destek beklediklerini kaydetti.

Ziyaret edilen siyasi partiler ellerinden gelen desteği vereceklerini belirttiler. - MUĞLA