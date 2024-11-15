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Yapay zeka asgari ücret zammını tahmin etti

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Yapay zeka, milyonlarca çalışanın gözünü kulağını çevirdiği 2025 yılı asgari ücret zammını tahmin etti.

Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da gündemi meşgul ediyor. Enflasyona ilişkin rakamlar ve piyasa beklentileriyle birlikte belirginleşmeye başlayan asgari ücret zammı için yapay zekadan da bir tahmin geldi.

Yapay zeka asgari ücret zammını tahmin etti

2025'TE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2025 yılı asgari ücret tahmini sorulan yapay zeka, "Asgari ücrete ilişkin kendi tahminimi paylaşayım. 2025 senesi için asgari ücretin ne kadar olacağı, enflasyon verisi ve ekonomik şartlara göre belirlenecek olsa da, yüksek enflasyonla beraber hükümetin alım gücünü destekleyici bir zam yapacağını tahmin etmek mantıklı olur." dedi.

Yapay zeka asgari ücret zammını tahmin etti

Asgari ücret için net rakam aralığı da veren yapay zeka, "2024 yılında öngörülen artış eğilimlerine dayanarak yüzde 35 – yüzde 45 aralığında bir zam gerçekleşebilir. Bu oranlar doğrultusunda 2025 yılında net olarak asgari ücretin 22 bin TL ile 25 bin TL arasında olabileceğini tahmin ediyorum. Bu tamamen bir öngörü ve şartlara göre değişiklik gösterebilir. Ama ortalama bir yükseliş trendiyle bu aralıkta bir rakam öngörülebilir." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka asgari ücret zammını tahmin etti
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıJon snow:

Doğru tahmin etmis .yapay zeka bile bu hükumetden umudunu kesmiş .

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Haber YorumlarıOğuzhan Güneş:

50 bin TL olsa ne yazar herkes de ona göre boş durmuyor

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Haber YorumlarıSelanikli vedat:

Yapay zeka da oe

Yorum Beğen0
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