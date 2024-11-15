Yapay zeka asgari ücret zammını tahmin etti

Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da gündemi meşgul ediyor. Enflasyona ilişkin rakamlar ve piyasa beklentileriyle birlikte belirginleşmeye başlayan asgari ücret zammı için yapay zekadan da bir tahmin geldi.

2025'TE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2025 yılı asgari ücret tahmini sorulan yapay zeka, "Asgari ücrete ilişkin kendi tahminimi paylaşayım. 2025 senesi için asgari ücretin ne kadar olacağı, enflasyon verisi ve ekonomik şartlara göre belirlenecek olsa da, yüksek enflasyonla beraber hükümetin alım gücünü destekleyici bir zam yapacağını tahmin etmek mantıklı olur." dedi.

Asgari ücret için net rakam aralığı da veren yapay zeka, "2024 yılında öngörülen artış eğilimlerine dayanarak yüzde 35 – yüzde 45 aralığında bir zam gerçekleşebilir. Bu oranlar doğrultusunda 2025 yılında net olarak asgari ücretin 22 bin TL ile 25 bin TL arasında olabileceğini tahmin ediyorum. Bu tamamen bir öngörü ve şartlara göre değişiklik gösterebilir. Ama ortalama bir yükseliş trendiyle bu aralıkta bir rakam öngörülebilir." ifadelerini kullandı.