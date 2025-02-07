Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun

Japon deprem uzmanından ilginç tavsiye: Yanınızda mutlaka bulundurun
İstanbul'da bayrak değişimi! Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı

Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi

Billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi
Suriye Savunma Bakanı: Rus üsleri ülkeye fayda sağlarsa kalabilir

Suriye, Putin'in en çok merak ettiği soruya yanıt verdi: Kalabilirler

Yandex, Türkiye'deki Konumunu Güçlendirmek İçin Yatırımlarını Artıracak

Yandex, Türkiye'deki Konumunu Güçlendirmek İçin Yatırımlarını Artıracak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, Türkiye'deki konumunu daha da güçlendirmek amacıyla uzun vadeli yatırımlara odaklanacaklarını ve yapay zeka destekli çözümler geliştireceklerini açıkladı. Dijital dönüşüm ve adil rekabet ortamının önemine vurgu yaptı.

Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, şirketin "uzun vadeli güvenilir bir partner olma" hedefi doğrultusunda, Türkiye'deki konumunu daha da güçlendirmek istediğini söyledi.

Yandex Türkiye'nin İstanbul'da düzenlenen Bloomberg Zirvesi kapsamında iş dünyasına yönelik düzenlediği özel bir etkinlikte konuşan Popovskiy, Yandex'in Türkiye pazarındaki yatırımları, dijital ekosisteme katkıları ve geleceğe yönelik stratejileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yandex'in Türkiye'deki büyüme stratejisine vurgu yapan Popovskiy, şirketin Türk kullanıcılara özel geliştirdiği yapay zeka destekli Yazeka arama motorunun, güvenilir referanslara dayandığını ve geleneksel arama motoru modellerine farklı bir bakış açısı getirdiğini belirtti.

Popovskiy, şunları kaydetti:

"Yandex, en ileri teknolojiyi geliştirmek ve altyapıyı iyileştirmek için büyük ölçekli yatırımlar yaparak, Türkiye için uzun vadeli güvenilir bir partner olmayı hedefliyor. Ürünlerimizin güncel ve her şeyden önce kullanışlı kalmasını sağlamak amacıyla Türk kullanıcılara yönelik rafine edilmiş çözümler oluşturmak için yerel yeteneklerden yararlanmaya kararlıyız. Arama teknolojisi ve yapay zeka alanındaki uzmanlığımızın, kullanıcı odaklı yerelleştirilmiş hizmetlerimizin Türkiye'deki konumumuzu daha da güçlendireceğine inanıyoruz."

Adil rekabet ve yatırım ortamı vurgusu

Türkiye'de yabancı yatırımları teşvik edecek altyapının oluşturulması, dijital dönüşümün hızlandırılması ve adil rekabet ortamının güçlendirilmesi konularına da değinen Popovskiy, sağlıklı yüksek teknoloji ekosistemlerinin teşvik edilmesinde adil rekabetin kritik rol oynadığını bildirdi.

Popovskiy, Rekabet Kurumu'nun açık ve rekabetçi bir pazar sağlamak için sürdürdüğü çabaları desteklediklerini vurgulayarak, bu yaklaşımın, inovasyonu teşvik etmek ve hem tüketicilere hem de işletmelere daha geniş bir yelpazede daha kaliteli dijital çözümler sunmada önemli olduğunu söyledi.

Yandex'in, Türkiye'deki konumunu güçlendirmek için yeni işbirlikleri ve projeler geliştirmeye devam edeceğini belirten Popovskiy, şirketin dijital ekonomiye katkısını artırmayı hedeflediğini aktardı.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
img

Trump'a beklemediği yerden Gazze reddi geldi
img

İşte en fazla boşanmanın yaşandığı ilimiz
img

Galatasaray-Adana Demirspor maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor
Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü

Gelişiyle gidişi bir oldu
Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
Öptüğü kızının yanağı yandı: Benim hatamı yapmayın

Kızını yanağından öptü, bir anda bu hale geldi
Livakovic rekor bedelle Bayern Münih'e transfer oluyor

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.