Yandex'in Yeni Yapay Zeka Destekli Arama Motoru Yazeka Tanıtıldı

KEREM ALP EREN KAYA - Yandex Arama'nın Lider Ürün Yöneticisi Fidan Derafshi, şirketin yapay zeka destekli arama motoru Yazeka'nın, yüksek kalite standartlarına sahip kaynaklara öncelik vererek kullanıcıların doğru ve güvenilir bilgiye daha hızlı ulaşmasına imkan tanıdığını söyledi.

Derafshi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Yazeka'nın ilk kez Türkiye'de tanıtıldığı aralık ayından bu yana kullanıcı odaklı geliştirmelere hız verdiğini, sistemin sağlanan içeriklerde "objektiflik" ve "güvenilirlik" esasına dayalı bir yaklaşımı benimsediğini ifade etti.

Farklı algoritmalar bazında her bir web sayfasının belli bir kalite indeksine göre sınıflandığını dile getiren Derafshi, "Bu şu demek oluyor, Yazeka'da biz düşük kalite indeksli web siteleri baz almıyoruz, daha çok yüksek kalite indeksli web sitelerini baz alıyoruz." dedi.

Söz konusu sistemde teyit mekanizmasının nasıl çalıştığını anlatan Derafshi, şunları kaydetti:

"Burada da farklı parametreler söz konusu oluyor. Bu algoritmanın arkasında çalışan devasa bir kural setleri bulunuyor. Bu sadece teknolojik olarak değil, bazen bu konuda deneyimli kişilerin fikirleri alınarak sayfaların endekslenmesi de sağlanıyor. Bu nedenle Yazeka, ilk önce yüksek kaliteli içerikleri filtreleyip onların bazında bir cevap ürettiği için, bunun dışında üretilen özet cevapta siz bu kaynaklara da doğrudan erişim sağlayabildiğiniz için, bunları çok kolay bir şekilde teyit edebilirsiniz."

Yalnızca güvenilir kaynaklardan bilgi sunmanın ötesinde, kullanıcıların bu kaynaklara doğrudan erişiminin de mümkün kılındığını belirten Derafshi, "Yani biz yüksek kaliteli kaynakları kullanmaya odaklıyız. Bunun dışında aynı zamanda o kaynakların kontrol edilebilmesi için de kullanıcıya fırsat sunuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'ye özel 32 şehir rehberi

Derafshi, yapay zeka destekli geliştirmelerin yalnızca içerik doğruluğuyla sınırlı kalmadığına dikkati çekerek, son yapılan güncellemeler sayesinde arama deneyiminin metin ve görsel içeriklerle de zenginleştirildiğini söyledi.

Diğer yapay zeka teknolojilerinde metinsel cevapların kullanıldığına işaret eden Derafshi, "Biz Yazeka aracılığıyla aslında kullanıcılarımızın bununla yetinmeyeceğini bildiğimiz için metinsel ve görsel olarak bunları destekleyecek yeni bir teknolojiyi, özellikleri devreye almış bulunduk." bilgisini verdi.

Derafshi, yeni geliştirilen özelliklerin kullanıcı verimliliğini artırmaya odaklandığını kaydederek, "Bu doğrultuda farklı noktalarda ister web sitelerinin içeriklerinin özetlenmesi olsun, ister iki saatlik bir videonun 10-15 saniyede okuyabileceğiniz bir metinle özetlenmesi olsun, Yazeka kullanıcıların verimliliğini ve onların zaman kazanımını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Yandex'in ürün yelpazesini entegre ederek arama motoru deneyimini çeşitlendirdiklerini belirten Derafshi, bu doğrultuda Yazeka'nın haritalarla bir entegrasyonunun söz konusu olduğunu anlattı.

Derafshi, Türkiye'ye özel olarak geliştirilen içeriklere de değinerek, 32 şehir rehberinin yapay zeka desteğiyle hazırlandığını ve kullanıma sunulduğunu aktardı.

Ramazan ayında namaz vakitleri, ayrıca Kur'an-ı Kerim surelerine ilişkin bilgilerin de Yazeka'ya entegre edildiğini bildiren Derafshi, sesli okuma desteği sayesinde kullanıcıların sureleri Yazeka arama sonuçlarından internet sitelerine gitmeye gerek kalmadan dinleyebileceğini dile getirdi.

Derafshi, dinamik galeriler ve uygulama mağazalarına entegre uygulama bilgileri gibi yeni özelliklerle arama sonuçlarını daha sezgisel hale getirdiklerini, tüm yeniliklerin dört aylık bir geliştirme süreci sonunda devreye alındığını ifade etti.

"Amacımız, arama motorlarında objektif bir cevaba ulaşmak"

Yandex'in küresel ticaret savaşlarında objektif bir duruş sergilediğini vurgulayan Derafshi, "Bizim hedefimiz kullanıcıya çözüm üretmek. Özellikle de Türkiye pazarındaki Türkiye kullanıcısına anlamlı, verimli çözümler üretebilmek için çalışıyoruz." dedi.

Derafshi, şirketin çok kutuplu dünya düzeninde tarafsızlık ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu kaydederek, "Yandex uluslararası bir şirket, Moskova merkezli olmasına rağmen yine de uluslararası bir şirket olarak konumlandırıyoruz. Amacımız, arama motorlarında objektif bir cevaba ulaşmak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yaklaşımın algoritmalara da yansıdığını vurgulayan Derafshi, "Arama motorlarında çıkan cevaplar ve verilen sonuçlar, algoritmalarımızın maksimum objektiflikte eğitilmesi sayesinde mümkün olduğunca tarafsız olacak şekilde sunuluyor." şeklinde konuştu.