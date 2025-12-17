Haberler

Yalova OSB'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı heyetinden saha incelemesi

Yalova OSB'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı heyetinden saha incelemesi
Güncelleme:
Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, sanayi firmalarının sektörel potansiyelleri, ihracat ve ithalat imkanları ele alındı. Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konuları da gündeme geldi.

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü Makine ve Elektronik Sanayi Daire Başkanı Fatih Özçınar başkanlığında gerçekleştirilen programda; Bakanlık temsilcileri ile Sanayi ve Teknoloji Yalova İl Müdürü ve ekibi bir araya geldi.

Program, Yalova OSB sunumu ile başlarken devamında OSB katılımcıları olan Arı Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Endüstri GM Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Delfin Vinç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. firmalarına saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde firmaların sektörel birikimleri, pazar payları ve gelecek vizyonları; ihracat ve ithalat potansiyelleri, küresel rekabet güçleri, üretim süreçleri ile Ar-Ge faaliyetleri detaylı şekilde değerlendirildi. Ayrıca üretilen ürünlerin ithal ikamesindeki rolü, stratejik önemi ve ihracat olanakları ele alınırken ulusal ve uluslararası pazarlarda karşılaşılan sorunlar, mevzuattan kaynaklanan zorluklar ve çözüm önerileri istişare edildi.

Toplantılarda sürdürülebilirlik, verimlilik ve yeşil dönüşüm odaklı çalışmaların yanı sıra firmaların yeni yatırım planları ve sektörel beklentileri de gündeme alındı. Sanayicilerin görüş ve ihtiyaçlarının yerinde dinlendiği ziyaretlerde üretim kapasitesinin artırılması, rekabet gücünün geliştirilmesi ve sanayinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlaması hedeflendi. Programın ardından Yalova OSB yetkililerince yapılan açıklamada, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde, sanayicilerimizi desteklemeye yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - YALOVA

