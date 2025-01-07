Üye Girişi
Haberler
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

En düşük emekli maaşına zam! Rakamı Bakan Işıkhan duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler verecek

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti

Kritik isim Beştepe'de
DEM Parti İmralı heyeti CHP ile görüştü, geçen süre dikkat çekti

DEM Parti-CHP görüşmesinin süresi dikkat çekti

Yalova'nın 2024 İhracatı Yüzde 29,4 Azaldı

Yalova'nın 2024 İhracatı Yüzde 29,4 Azaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın 2024 yılı ihracatı, önceki yıla göre yüzde 29,4 düşerek 578 milyon 296 bin dolara geriledi. Tersanelerdeki ihracat düşüşü bu azalmanın ana nedeni olurken, süs bitkileri ihracatı ise artış gösterdi.

Yalova'nın 2024 ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 29,4 düşerek 578 milyon 296 bin dolar oldu.

Yalova'da 2023 yılında yapılan ihracat 819 milyon 231 bin dolara kadar ulaşmıştı. 2024 yılında ise bu ihracat rakamının gerisinde kalındı. Kentteki firmaların 2024 yılındaki aylara göre ihracatı şöyle oldu: Ocak 81 milyon 342,47 bin dolar, şubat 36 milyon 369,424 bin dolar, mart 53 milyon 40,46 bin dolar, nisan 8 milyon 195,74 bin dolar, mayıs 7 milyon 519,11 bin dolar, haziran 105 milyon 648,05 bin dolar, temmuz 5 milyon 828,57 bin dolar, ağustos 6 milyon 488,21 bin dolar, eylül 78 milyon 277 bin dolar, ekim 116 milyon 964 bin dolar, kasım 31 milyon 250 bin dolar, aralık 47 milyon 391 bin dolar.

İhracatta başrol yine tersanelerin

Yalova'da 2024 yılında en çok ihracat gemi, yat ve hizmetleri sektöründe yapıldı. Sektör 2024 yılını 503 milyon 249 bin dolar ihracatla kapattı. 2023'te 733 milyon 323 bin dolar ihracat yapan tersanelerdeki bu düşüş il genelindeki ihracatın düşüşünde başrol oynamasına neden oldu. Tersaneleri kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 25 milyon 862 bin, madencilik ise 15 milyon 398 bin dolar ihracatla takip etti.

Süs bitkileri ihracatını yüzde 18 attırdı

Türkiye'nin önde gelen çiçek üreticisi illerinden birisi olan Yalova'da 2024 yılında süs bitkileri ihracatındaki artış yüzleri güldürdü. 2023'te 6 milyon 794 bin dolar ihracat yapan sektör geçtiğimiz yıl bunu yüzde 18,8 ihracatını artırarak 8 milyon 74 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Yalova'da 2024 yılında 1 milyon dolar üzerinde ihracat yapan diğer sektörler ise şöyle sıralandı: Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 5 milyon 183 bin dolar, elektrik ve elektronik 4 milyon 378 bin dolar, demir ve demir dışı madenler 3 milyon 665 bin dolar, makine ve aksamları 3 milyon 475 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 2 milyon 178 bin dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 1 milyon 597 bin dolar, iklimlendirme sanayi 1 milyon 611 bin dolar, çelik 1 milyon 384 bin dolar. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın
img

Memur ve emekli refah payı alacak mı? Uzman isim tek tek anlattı
img

Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam resmileşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altan Tan'dan Hatimoğulları'nın 'Gazze' tehdidine sert tepki: Allah Kürtlere acısın

Kürt siyasetinin ağır topundan "Gazze" tehdidine çok sert tepki
Acil serviste kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çeken personel açığa alındı

Devlet hastanesi acil servisinde mide bulandıran olay
Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı
Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti! 6 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürdü

Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti
Türkiye'yi terk eden Aysun Kayacı yeniden sosyal medyanın gündeminde

Aysun Kayacı sosyal medyanın gündeminde
Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Deniz Uğur cenazeme gelmesin

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: O isim cenazeme gelmesin

Son Dakika Haberleri

Eren Elmalı Galatasaray'a mı geliyor? 13 Ocak'ta ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Ocak'ta ne açıklayacak? EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | Emekliler 2025 yılında ne kadar zam aldı? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU! 2025 SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekliler ne kadar zam aldı? A SPOR CANLI İZLE || MKE Ankaragücü - İskenderunspor maçı canlı izleme linki! Kızılcık Şerbeti 83. Bölüm fragmanı izle! Büyü nasıl bozulur? Üzerimde büyü olduğunu nasıl anlarım? Büyü bozmada hangi dualar okunur? Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.